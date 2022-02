Sao hạng A hiềm khích trên phim trường

Việc hiềm khích trên phim trường khiến các diễn viên mâu thuẫn trong nhiều năm, nổi tiếng nhất là hai ngôi sao cơ bắp Vin Diesel và The Rock.

Cuốn sách Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road tiết lộ mối quan hệ thiếu lành mạnh giữa Tom Hardy và Charlize Theron.

Theo tác giả Kyle Buchanan, những màn ăn ý trên màn ảnh chỉ là phông bạt. Hai ngôi sao hạng A có nhiều xích mích trong lúc hợp tác với vai diễn tướng Furiosa và gã lang bạt Max Rockatansky.

Trước vụ xích mích trên trường quay Mad Max: Fury Road, nhiều sao hạng A không giữ được quan hệ thân thiết sau khi đóng phim chung, nổi nhất là vụ “từ mặt” giữa The Rock và Vin Diesel.

Charlize Theron mắng Tom Hardy vì đến muộn

Trong quyển Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, nhà làm phim George Miller cho biết quá trình ghi hình phần thứ tư của thương hiệu Mad Max kéo dài 9 tháng ngoài sa mạc.

Những ngày lang bạt ở vùng nắng nóng của Namibian và Nam Phi khiến cả ê-kíp mệt mỏi. Tính cách của dàn diễn viên, đặc biệt là hai nhân vật chính có nhiều đối lập. Trong khi Tom Hardy muốn chỉn chu trong từng phân cảnh, Charlize Theron muốn diễn càng nhanh càng tốt vì nắng nóng.

Mâu thuẫn bùng nổ sau khi Tom Hardy đến trường quay muộn ba tiếng so với lịch hẹn. Vốn tính thẳng thắn và khó chịu trước nắng nóng, Charlize Theron mắng thẳng mặt tài tử hạng A là đồ vô lễ.

Tạo hình của Tom Hardy và Charlize Theron trên phim trường Mad Max: Fury Road. Ảnh: Warner Bros..

Cô đồng thời yêu cầu sao phim Venom đền bù 100.000 cho mỗi phút khiến cả ê-kíp chờ đợi.

Sau khi bị Charlize Theron mắng, nam diễn viên lập tức giận dữ đáp trả: “Chị vừa nói gì với tôi?”, sau đó có hành động hung hăng, theo lời kể của nhân viên kỹ thuật Mark Goellnich.

“Tôi cần ai đó bảo vệ. Việc một người đàn ông tha thứ cho người đàn ông khác bất chấp thái độ cư xử tệ hại khiến tôi không cảm thấy an toàn. Tôi chỉ nói đến đây thôi”, nữ diễn viên nói.

Hai ngôi sao gạo cội sau đó tìm thấy tiếng nói chung khi được nhà sản xuất Denise Di Novi xoa dịu mâu thuẫn. Điều khiến công chúng bất ngờ là họ dẹp qua chuyện cá nhân để có màn biểu diễn ăn ý trên phim trường.

The Rock và Vin Diesel mâu thuẫn nhiều năm

The Rock và Vin Diesel từng khiến khán giả phấn khích khi cùng xuất hiện trong phần thứ 8 của series Fast & Furious. Song, chính bộ phim lại khiến hai tài tử cơ bắp nảy sinh mâu thuẫn nhiều năm trời, gần như không thể hòa giải.

Mọi việc bắt nguồn sau khi The Rock kể xấu Vin Diesel sau khi kết thúc quá trình ghi hình Fate of the Furious. “Có những người luôn chuyên nghiệp trên phim trường, một số thì không. Đừng mang bệnh ngôi sao đến đây. Khi các bạn xem phim, một số cảnh quay vẻ mặt tôi bực, vì lúc đó tôi đang sôi máu”, nam diễn viên viết.

Sau những lời “buộc tội” của The Rock, Vin Diesel nói với Los Angeles Times: “Hãy cho tôi một giây, tôi sẽ nói hết mọi thứ”. Nam diễn viên ám chỉ việc sẽ kể hết sự thật sau khi phim ra mắt.

Khán giả sau đó nhận ra The Rock và Vin Diesel gần như không xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ phân cảnh nào của Fate of the Furious. Trong cuộc phỏng vấn của Rolling Stone, sao phim Jungle Cruise cho biết họ không hề quay chung, ngầm thừa nhận mâu thuẫn.

The Rock và Vin Diesel mâu thuẫn từ phim ra ngoài đời. Ảnh: Universal.

Bẵng đi nhiều năm, Vin Diesel bỗng khơi lại mâu thuẫn cũ khi bình phẩm vai diễn của ngôi sao cơ bắp. “Rất khó để vào vai Hobbs. Tôi nghiêm khắc nhưng thực tế muốn bạn diễn làm tốt vai trò của mình. Với tư cách nhà sản xuất, tôi có quyền góp ý để bộ phim đạt hiệu quả tối ưu”, nam diễn viên nói với Men’s Health.

Không chịu thua đàn anh, The Rock lập tức phản bác trong cuộc phỏng vấn của Hollywood Reporter. "Tôi đã cười ngặt nghẽo khi nghe Vin Diesel cho rằng anh ấy dành nhiều tình cảm cho bạn diễn. Ai nghe câu đó cũng phải bật cười", The Rock nói.

Sao phim The Mummy Returns đồng thời khẳng định anh không trở lại thương hiệu Fast & Furious đình đám.

Tháng 11/2021, Vin Diesel bất ngờ muốn giảng hòa với The Rock. Nam diễn viên ngỏ lời mời cựu sao WWE trở lại loạt Fast & Furious. Anh cho rằng không ai phù hợp với vai Luke Hobbs hơn The Rock.

Song, The Rock từ chối thẳng lời mời của đàn anh. Nam diễn viên bận rộn quay phim mới, gần đây được trả cát-xê khổng lồ cho vai diễn trong Red Notice.

“Tôi đã nói thẳng với anh ấy rằng tôi sẽ không trở lại Fast & Furious. Dù không tiếp tục đồng hành, tôi vẫn ủng hộ dàn diễn viên và chúc loạt phim luôn thành công”, The Rock nói với CNN.

Shia LaBeouf từng mắng Scott Eastwood trên phim trường

Làng giải trí Hollywood năm 2022 mở màn bằng những lần đấu tố thái độ làm việc của các ngôi sao. Trước vụ của Tom Hardy không bao lâu, Scott Eastwood nói với Insider rằng anh từng bị tài tử Shia LaBeouf xúc phạm trên phim trường Fury.

“Tôi không nghĩ anh có quyền làm bất cứ điều gì chỉ vì anh là người nổi tiếng. Việc quay phim luôn phải được ưu tiên chứ không phải đẩy đồng nghiệp vào tình huống khó xử, đối đãi thô lỗ với họ”, con trai tài tử Clint Eastwood nói về chuyện từ năm 2014.

Scott Eastwood nói anh từng bị bắt nạt trên phim trường Fury. Ảnh: People.

Trong cuộc phỏng vấn của GQ, Brad Pitt từng thuật lại câu chuyện to tiếng giữa hai ngôi sao. Vụ việc bắt đầu sau khi Scott Eastwood nhổ thuốc lá trên phim trường.

“Tôi nóng máu vì xe tăng giống như nhà tôi vậy. Cậu ấy có hành động bất kính”, Brad Pitt cũng không hài lòng với thái độ của Scott Eastwood trên phim trường.

Brad Pitt nói rằng anh đồng cảm với thái độ bất bình của sao phim Transformers. “Nếu là tôi, tôi bắt buộc cậu ấy phải thu dọn đống lộn xộn này”, sao phim Fight Club nói.

Song, chính Brad Pitt và Shia LaBeouf mới là người sai trong câu chuyện. Hóa ra hành động của Scott Eastwood là làm theo kịch bản của phim.

“Khi về nhà, tôi đọc lại kịch bản và nhận ra rằng nhân vật của Scotty phải nhai thuốc lá sợi và nhổ bã ra phía sau xe tăng. Hóa ra đám chúng tôi mới là kẻ cư xử thô lỗ”, Brad Pitt kể.