Sao hạng A Hàn Quốc mất trắng vì quan hệ với đàn ông có vợ

Kim Min Hee bị khán giả Hàn Quốc tẩy chay vì yêu đàn ông đã có vợ. Hiện cô và người tình không thể quảng bá phim trong nước.

Nữ diễn viên Kim Min Hee là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc tài năng nhất hiện nay. Cô tập trung chủ yếu đóng các bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô xuống dốc không phanh khi vướng tin hẹn hò đạo diễn Hong Sang Soo. Hiện Kim Min Hee và Hong Sang Soo bị khán giả trong nước tẩy chay. Đó cũng là số phận chung của nhiều ngôi sao vướng bê bối ngoại tình tại ngành giải trí Hàn Quốc.

Từ sao hạng A trở thành người bị ghét nhất showbiz

Kim Min Hee, Hong Sang Soo gặp nhau trên phim trường năm 2015 và đã hợp tác với nhau tổng cộng 9 bộ phim. Vào tháng 3/2017, tại buổi ra mắt phim On the Beach at Night Alone ở Seoul, khi được truyền thông yêu cầu làm rõ mối quan hệ với Kim Min Hee, Hong Sang Soo trả lời: “Chúng tôi là người yêu. Tình yêu của chúng tôi thật lòng và chân thành”. Kim Min Hee đưa ra câu trả lời tương tự.

Thời điểm đó, Hong Sang Soo chưa ly hôn vợ. Khi gặp Kim Min Hee, Hong Sang Soo dọn ra ở cùng nhân tình và tìm cách chấm dứt hôn nhân với vợ. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, những người ngoại tình không có quyền yêu cầu ly hôn. Trong vụ việc của Hong Sang Soo, vợ của đạo diễn từ chối ly hôn. Hong Sang Soo đệ đơn yêu cầu ly hôn năm 2016 nhưng đến năm 2019 vẫn bị tòa án bác bỏ.

Họ hứng chịu nhiều chỉ trích vì thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm trước báo giới. Đó là một động thái mà chưa cặp đôi Hàn Quốc nào khác dám làm. Từ đó, họ trở thành cặp nghệ sĩ bị ghét nhất showbiz.

Kim Min Hee, Hong Sang Soo bị công chúng Hàn Quốc ghét bỏ.

Mới đây, Kim Min Hee tiếp tục đảm nhận vai chính trong phim The Novelist's Film của bạn trai. Phim được phát hành vào ngày 21/4. Theo Ten Asia, vì bê bối ngoại tình, hai ngôi sao không thể xuất hiện công khai ở các sự kiện trong nước mà chỉ giới thiệu bộ phim và tham gia các lễ trao giải ở nước ngoài.

Thậm chí Ten Asia cùng nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc gọi Hong Sang Soo, Kim Min Hee là “người mang mác ngoại tình suốt nhiều năm”.

Về dự án mới của hai người, Ten Asia cho biết hai ngôi sao “có những khiếm khuyết về đạo đức” nên khán giả chưa thể chấp nhận sản phẩm của họ. Kim Min Hee hiện chỉ đóng phim của người tình làm đạo diễn chứ khó lòng được khán giả trong nước chấp nhận khi tham gia các dự án khác.

Bị xử tù vì ngoại tình

Ngoại tình cũng là vết nhơ trong sự nghiệp vốn lên như diều gặp gió của Lee Byung Hun, Jang Dong Gun hay Joo Jin Mo. Lee Byung Hun, Jang Dong Gun tuy cứu được sự nghiệp bởi vụ việc chưa có kết luận rõ ràng nhưng cũng bị công chúng chỉ trích suốt nhiều năm. Trong khi đó, Joo Jin Mo gần như im ắng kể từ khi vướng ồn ào.

Năm 2020, công ty quản lý nam diễn viên Joo Jin Mo tiết lộ điện thoại di động của ngôi sao bị hack dẫn đến bị tống tiền. Khi đó, nhiều người hâm mộ đã lo lắng. Tuy nhiên, sự đồng cảm của họ nhanh chóng chuyển sang tức giận khi tin tặc tiết lộ tin nhắn của Joo Jin Mo với một ngôi sao đình đám khác, đó là Jang Dong Gun.

Theo Korea Times, tin nhắn cho thấy hai người đàn ông chia sẻ hình ảnh của những phụ nữ trẻ và đưa ra bình luận dâm ô. Jang Dong Gun thậm chí đề nghị bạn thân tổ chức tiệc thác loạn với các cô gái đã kết hôn ở tuổi 30. Trong một tuyên bố, Joo Jin Mo quyết liệt phủ nhận việc chụp ảnh bất hợp pháp.

Vụ ồn ào ảnh hưởng đến sự nghiệp của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun.

Tuy nhiên, anh giữ im lặng về những bình luận tục tĩu. Cảnh sát cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc, kêu gọi công chúng không phát tán ảnh chụp màn hình. Tháng 2/2021, Tòa án Trung tâm Quận Seoul tuyên phạt Kim (32 tuổi), Park (41 tuổi) - những người bị buộc tội tống tiền và các tội danh khác trong vụ án của Joo Jin Mo - 5 năm tù và 2 năm 6 tháng tù. Korea Times nhận định không bàn đến kết quả điều tra và hậu quả pháp lý, vụ việc đã làm hoen ố hình ảnh của Joo Jin Mo rất nhiều.

Sau khi vấn đề này được quan tâm, Trung tâm Ứng phó Bạo lực Tình dục Trực tuyến Hàn Quốc chỉ trích Joo Jin Moo và ám chỉ sẽ có hành động pháp lý chống lại anh. Họ thậm chí so sánh Joo Jin Moo với Jung Joon Young, một cựu ca sĩ đang ngồi tù vì lén quay phim phụ nữ và chia sẻ video với bạn bè của anh ta.

Đáng nói, thời điểm đó, nam diễn viên mới kết hôn với Min Hye Yeon. Do đó, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới anh. Từ khi vụ việc nổ ra, Joo Jin Moo khá im ắng và chưa tham gia bất cứ dự án phim nào.

Với Jang Dong Gun, việc anh ngoại tình chưa có kết luận rõ ràng nhưng đến nay tài tử vẫn vấp phải những bình luận “ném đá”. Thậm chí, gần đây khi Jang Dong Gun trở thành người phát biểu trong lễ cưới bạn thân Hyun Bin, Son Ye Jin, nhiều khán giả còn nhạo báng anh không xứng đáng.

Nữ ca sĩ Ok So Ri thậm chí bị kết án sau khi cô thừa nhận có quan hệ tình cảm với một ca sĩ dù đang có chồng. Vào năm 2008, tòa án tuyên phạt Ok So Ri 8 tháng tù, 2 năm tù treo. Người tình của cô nhận án 6 tháng tù treo. Theo luật sư của Ok So Ri, luật ngoại tình tại Hàn Quốc đã bị biến thành một phương tiện trả thù chứ không cứu vãn cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ.

Nữ ca sĩ phải trả cho chồng 870 triệu won, nhường quyền nuôi dưỡng con gái và trợ cấp một triệu won tiền nuôi con mỗi tháng, cho tới năm 2019. Khi bị công chúng tẩy chay, Ok So Ri ở ẩn suốt 7 năm. Ngày cô trở lại, công chúng cũng không mặn mà.