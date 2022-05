Sao hạng A diễn như không diễn

Trong The Pursuit of Happyness, Will Smith thực sự kết nối với nhân vật Chris Gardner. Khi được mời vào vị trí mình mong đợi trong công ty, Gardner đã òa khóc. Will Smith cho biết đó là cảm xúc thật nhất của anh. Trong cuộc phỏng vấn của The Things, điều khiến anh đầu tư vào cảm xúc là bộ phim có mặt con trai 8 tuổi Jaden Smith. Anh liên tưởng đến việc con mình sống trong nghèo khổ và đặt nhiều cảm xúc vào phim. Ảnh: Columbia Pictures.