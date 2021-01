Sao Hàn mặc gợi cảm trên thảm đỏ

Nếu hạng mục nữ là LOONA thì phía nam, danh hiệu tân binh của năm được trao cho The Boyz. Nhóm nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ từ sau cuộc thi Road To Kingdom. Đặc biệt, ca khúc The Stealer cũng mang về cho nhóm những thứ hạng cao trên các BXH nhạc số.