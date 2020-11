Sao Hàn chia sẻ về cái giá của sự nổi tiếng

Jeon So Min: Trong một tập của chương trình Ask Anything, Jeon So Min đã chia sẻ suy nghĩ của bản thân về hạnh phúc sau khi trải qua bạo bệnh. “Những ngày gần đây tôi nghĩ rất nhiều về hạnh phúc. Hồi đầu năm tôi từng ốm rất nặng. Khi bình phục, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc điều gì làm nên một cuộc đời hạnh phúc”, nữ diễn viên nói. Ảnh: Naver.