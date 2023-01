Sao gốc Việt Quan Kế Huy được đề cử Oscar 2023

Phim "Everything Everywhere All at Once" với Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy tham gia dẫn đầu đề cử Oscar 2023.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 được tổ chức vào ngày 12/3 (giờ Mỹ) tại Los Angeles, California (Mỹ). Tối 24/1, danh sách đề cử đã được hai gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ là Allison Williams và tài tử Riz Ahmed công bố trong sự kiện trực tuyến.

Không ngoài dự đoán, hạng mục phim xuất sắc năm nay là cuộc cạnh tranh giữa các tựa phim All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness và Women Talking. Đây đều là những phim đã giành nhiều giải thưởng quan trọng tiền Oscar.

Everything Everywhere All at Once nhận 11 đề cử. Ảnh: IMDb.

Đặc biệt, bộ phim Everything Everywhere All at Once nhận 11 đề cử, trong đó có nhiều hạng mục quan trọng như Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc. Dương Tử Quỳnh nhận đề cử Nữ chính xuất sắc, bên cạnh Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams. Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc có Quan Kế Huy.

Trước đó, diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy vượt qua tài tử Brad Pitt để thắng hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc tại giải Quả cầu vàng lần thứ 80. Gần đây nhất, tại lễ trao giải Critics Choice Award 2023 lần thứ 28, Quan Kế Huy chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Everything Everywhere All at Once là tác phẩm hành động giả tưởng. Trong phim, Quan Kế Huy vào vai Waymond Wang người chồng kỳ quặc đầy bí ẩn của Evelyn (Dương Tử Quỳnh). Nam diễn viên gốc Việt để lại ấn tượng với lối diễn xuất chân thực, khắc họa tâm lý của người chồng, người cha luôn dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc là cuộc chạy đua giữa các tài tử Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal, Bill Nighy.

Chùm phim bom tấn hành động kinh phí lớn đáng chú ý trong năm qua gồm All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever và Top Gun: Maverick đều nhận được đề cử cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.