Sao gốc Việt Quan Kế Huy đã tự cứu mình ở Hollywood

Quan Kế Huy cho biết sau khi "Everything Everywhere All At Once" đóng máy vào năm 2020, anh cảm thấy mọi thứ tuột dốc.

Theo Screen Rant, Quan Kế Huy tích cực tìm kiếm cơ hội đóng phim sau khi Everything Everywhere All At Once đóng máy. Quá trình quay phim này kết thúc từ tháng 3/2020, nhưng phải đến năm 2022, tác phẩm mới được ra mắt khán giả trên toàn thế giới do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tại chương trình The Late Show with Stephen Colbert, ngôi sao gốc Việt chia sẻ về khoảng thời gian 2 năm khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn mới. Quan Kế Huy từng lo ngại sẽ phải tạm ngưng diễn xuất để trở lại với công việc phía sau ống kính.

"Tôi đã tự ghi âm giọng nói để thử vai cho các bộ phim mới. Tuy nhiên, không ai liên hệ với tôi. Tôi rất lo lắng bởi bản thân từng trải qua cảm giác tham gia thử vai nhưng không được nhận. Đó là lý do tại sao tôi phải chuyển sang công việc hậu trường. Thật buồn khi bạn được làm việc với Steven Spielberg, Harrison Ford và George Lucas, nhưng mọi thứ lại tuột dốc. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi", nam diễn viên trải lòng.

Quan Kế Huy xuất sắc giành đề cử Oscar qua tác phẩm Everything Everywhere All At Once. Ảnh: IMDb.

Dẫu vậy, đó chỉ là câu chuyện quá khứ. Nét diễn xuất đột phá của Quan Kế Huy trong Everything Everywhere All at Once đã giúp anh trở lại vùng đất Hollywood. Vai diễn Waymond Wang mang về cho anh giải Quả cầu vàng cùng một đề cử Oscar 2023 tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Sắp tới, người hâm mộ có cơ hội gặp lại Quan Kế Huy trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel qua series Loki mùa 2. Bên cạnh đó, tài tử gốc Việt có màn tái hợp với Dương Tử Quỳnh qua series American Born Chinese. Loạt phim thuộc thể loại hài, hành động dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm trên nền tảng trực tuyến Disney +.

Quan Kế Huy bén duyên với Hollywood khi tham gia Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985).