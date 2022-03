Sao gốc Cần Thơ Lana Condor: 'Tôi khóc vì được cầu hôn bất ngờ'

Sao phim "Cướp biển vùng Caribbean 5" cầu hôn Lana Condor (Trần Đồng Lan) sau gần 7 năm hẹn hò. Nhẫn đính hôn được nam diễn viên đặt riêng từ một công ty trang sức của Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn của Insider, Lana Condor cho biết cô đoán trước được ý định cầu hôn của hôn phu Anthony De La Torre, nhưng rốt cuộc nữ diễn viên rất bất ngờ khi anh thực hiện điều đó vào đêm Giáng sinh.

"Đó là vào đêm Giáng sinh, tôi hoàn toàn mất cảnh giác. Torre trang trí ban công bằng những ngọn nến nhỏ. Tôi không nghĩ bất cứ điều gì, đơn thuần chỉ nghĩ đây là đêm Giáng sinh bình thường. Cả tôi và anh ấy đều khóc sau đó", cô kể với Insider.

Sao phim To All the Boys cho biết cô giữ kín chuyện đính hôn vì muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc trước khi cho cả thế giới biết. "Chúng tôi muốn đến chỗ chỉ có hai đứa. Sau khi cảm thấy đã sẵn sàng, tôi công bố cho gia đình và cả thế giới biết việc này", cô nói thêm.

Nhẫn đính hôn của Lana Condor được hôn phu Anthony De La Torre đặt làm riêng từ nhà chế tác người Việt Nam. Ảnh: @lanacondor.

Ngày 28/1, Lana Condor xác nhận đính hôn với với Anthony De La Torre sau gần 7 năm hẹn hò. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh trong đó có ảnh cô bật khóc khi được cầu hôn.

"Nói 'đồng ý' là quyết định dễ dàng nhất đời em. Em tự cho mình là người phụ nữ may mắn nhất khi được sống trong vòng tay ấm áp của anh. Ngoài cha, không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là người đàn ông tuyệt nhất thế giới này", cô viết vào thời điểm đó.

Theo lời ngôi sao gốc Việt, nhẫn đính hôn của cô được hôn phu đặt riêng từ thợ kim hoàn người Việt Nam. Điều này chứng tỏ mức độ chu đáo của Anthony De La Torre.

Lana Condor tên thật Trần Đồng Lan, sinh tại Cần Thơ, Việt Nam. Sao nữ sinh năm 1997 được một gia đình người Mỹ nhận nuôi từ bé. Khi lớn lên, Condor bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, sau đó xuất hiện trong các phim như X-Men: Apocalypse, Alita: Battle Angel. Trần Đồng Lan hiện tại nổi tiếng với vai nữ chính trong series tuổi teen To All the Boys.

Hôn phu của Lana Condor - nam diễn viên Anthony De La Torre sinh năm 1993. Anh từng đảm nhận vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow thời trẻ trong Cướp biển vùng Caribbean 5.