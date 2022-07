Sao gốc Á đóng 'Shang-Chi' trở lại sau bê bối

Awkwafina bận rộn với loạt dự án phim, được chào đón trên thảm đỏ sau bê bối chiếm dụng văn hóa da đen.

Awkwafina chia sẻ bức thư tay từ 6 năm trước có nội dung: "Tôi sợ sẽ làm mọi người thất vọng. Tôi hy vọng không xấu hổ với bản thân". Động thái của sao Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thay cho lời hối lỗi sau bê bối chiếm dụng văn hóa da đen, theo SCMP.

Nữ diễn viên hiện tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên đăng tải dòng tweet bày tỏ quan điểm cá nhân.

Cáo buộc chiếm dụng văn hóa da đen

Tranh cãi bắt nguồn từ cách Awkwafina sử dụng tiếng Anh bản ngữ của người Mỹ gốc Phi (AAVE) và "blaccent" (kết hợp giữa "black" và "accent") - nghĩa là sự bắt chước tiếng Anh của người da đen bởi những người không phải da đen - trong hầu hết vai trò của cô.

Khi thủ vai "quân sư quạt mo" Peik Lin trong Crazy Rich Asians (2018), Awkwafina đã thoại lướt phụ âm và lạm dụng những từ đặc trưng của dân Mỹ gốc Phi. Nhà phê bình văn hóa Lauren Michelle Jackson Lauren công khai chỉ trích hành động này là ăn cắp.

Theo SCMP, việc nữ diễn viên được đề cử NAACP hồi tháng 2 - giải thưởng tôn vinh những màn trình diễn xuất sắc trong điện ảnh, truyền hình, sân khấu, âm nhạc và văn học dành cho người da màu - mới là giọt nước tràn ly đẩy cô rơi vào thế bị công kích mạnh mẽ.

Crazy Rich Asians giúp Awkwafina kiếm bộn tiền, nhưng cũng là phim khiến cô bị chỉ trích nhiều nhất. Ảnh: Crazy Rich Asians.

Ban đầu, cô giữ im lặng. Sự im lặng khiến ai cũng cảm thấy bực mình. William Yu, biên kịch người Mỹ gốc Hàn, khuyên Awkwafina nên sớm nhận lỗi để câu chuyện đừng đi xa hơn. Việc tiếp tục im lặng và chiếm dụng văn hóa chỉ làm xấu thêm hình ảnh Awkwafina và hình thành tư duy sai lệch cho những người ủng hộ nữ diễn viên.

"Thật khó hiểu khi Awkwafina không thừa nhận đã lợi dụng văn hóa da đen để mang về lợi ích cho bản thân. Việc đưa ra lời giải thích không đồng nghĩa với tuyên bố chấm dứt sự nghiệp. Không có sự tẩy chay nào ở đây cả, nhưng tại sao Awkwafina lại từ chối cơ hội để người khác thông cảm?", William Yu thắc mắc.

Trong nỗ lực đáp trả chỉ trích, ngôi sao gốc Á cuối cùng đã đưa ra câu giải thích và thừa nhận sai sót. Cô chia sẻ: "Tôi sẽ lắng nghe và học hỏi để hiểu thêm lịch sử, bối cảnh của AAVE. Nhưng phải nhấn mạnh rằng bản thân tôi không coi thường, chế nhạo hoặc gây tổn hại đến người khác".

Awkwafina tin rằng nguồn gốc nhập cư và tác động của môi trường sống đã tạo cảm hứng cho cô khắc họa bản sắc văn hóa đa dạng trong các bộ phim, chương trình truyền hình và sản phẩm âm nhạc.

Là người Mỹ gốc Á lớn lên ở khu Queens, thành phố New York, nơi có nhiều người da đen sinh sống, phần nào cách cư xử của Awkwafina đã bị ảnh hưởng từ văn hóa da màu, theo như cô giải thích.

Sau chia sẻ này, để tránh bị suy sụp tinh thần, Awkwafina ngưng truy cập Twitter theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý. Tuy nhiên, cách cô dùng từ "nếu" thay cho "vì" trong lời xin lỗi đã gây bức xúc. Umesh Bhagchandani, cây bút của SCMP, cho rằng cách bày tỏ của Awkwafina thiếu chân thành.

"Tôi xin lỗi nếu đã thiếu sót trong bất cứ điều gì tôi làm. Các bạn luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi", nữ diễn viên phát biểu vào lúc ấy.

Trở lại sau lùm xùm

Kênh truyền hình Comedy Central thông báo Awkwafina sẽ trở lại phần ba của Awkwafina is Nora from Queens sau vài tháng bị tẩy chay. Đây là series hài do cô sản xuất kiêm đóng chính từ năm 2020, nội dung xoay quanh cuộc đời và hành trình lớn lên của nữ diễn viên ở Queens.

Show Girl Code của MTV Entertainment Studios phải xoay xở để tồn tại sau hai mùa trước nguy cơ bị cắt sóng. May mắn rằng chương trình vẫn được tiếp tục với dàn khách mời quen thuộc là Awkwafina, Laverne Cox, Natasha Lyonne và Lưu Tư Mộ.

Deadline đánh giá Awkwafina thể hiện nổi bật trong show. Vì vậy, nhiều khả năng sao Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiếp tục được giữ lại.

Diễn viên Awkwafina trên thảm đỏ đại tiệc thời trang Met Gala 2022. Ảnh: Marie Claire.

Dù không có tên trong bất kỳ để cử MTV Movie & TV Awards nào cho năm nay, Awkwafina vẫn được chào đón đặc biệt ở lễ trao giải hồi tháng 6. Trên thảm đỏ, cô diện vest màu vàng tươi do Dorothee Schumacher thiết kế. Awkwafina đảm nhận vai trò trao giải cho Jack Black ở hạng mục Thiên tài truyện tranh.

Đáng chú ý, Awkwafina cũng là một trong những khách mời danh dự của đại tiệc thời trang Met Gala 2022. Giới mộ điệu ngầm hiểu không phải ai cũng có cơ hội sải bước trên thảm đỏ dẫn vào Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Thông thường, chỉ những sao hạng A có tầm ảnh hưởng mới được Anna Wintour - nhân vật chủ trì sự kiện - để mắt.

Thực tế thì Awkwafina chưa vươn tâm sao hạng A. Chưa kể cô vừa dính bê bối ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vậy nên, hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện ở đại tiệc thời trang hoành tráng nhất hành tinh khiến khán giả bất ngờ xen lẫn thắc mắc.

Theo SCMP, Awkwafina xem scandal vừa qua là bài học lớn. Cô không còn buồn khi nhắc đến chuyện này. Hiện tại, Awkwafina tập trung toàn bộ thời gian cho công việc và được báo cáo kín lịch ghi hình phim mới.

Kết thúc quá trình quay phim điện ảnh với Nicolas Cage và Nicholas Hoult, cô nhanh chóng bắt tay Sandra Oh cho bộ phim mới ở 20th Century Studios.

Trong cuộc trò chuyện với Interview Magazine tháng 6, Anne Hathaway dành lời động viên Awkwafina. Minh tinh Hollywood không cho rằng đàn em xứng đáng bị tẩy chay.

Awkwafina là bạn diễn châu Á duy nhất của Hathaway trong Ocean's 8. Hai người họ trở nên thân thiết, thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ nhau sau bộ phim.