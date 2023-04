Sao gạo cội bị chỉ trích vì chúc Lee Seung Gi chuyện phòng the

Bài phát biểu của diễn viên Lee Soon Jae trong hôn lễ Lee Seung Gi và Lee Da In bị cho là kém duyên, không phù hợp.

Diễn viên Lee Soon Jae, 89 tuổi, bị chỉ trích với bài phát biểu trong đám cưới Lee Seung Gi, theo Chosun.

Ngày 7/4, Lee Soon Jae tham dự hôn lễ của Lee Seung Gi và Lee Da In. Khi lên phát biểu, diễn viên 89 tuổi chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ chú rể qua tác phẩm Master in the House. Ngoài ra, ông bày tỏ đã gặp Lee Da In từ khi cô còn nhỏ.

Bên cạnh đó, ông nói với cặp sao: "Hãy tích cực chia sẻ yêu thương, làm chuyện đó 5 lần một tuần".

Lời chúc phúc của diễn viên gạo cội trước khoảng 700 khách mời gây bất ngờ. Chú rể Lee Seung Gi lấy tay lau mồ hôi trên trán, cười gượng gạo. Trong khi đó, cô dâu Lee Da In dùng bó hoa che mặt vì xấu hổ.

Bài phát biểu của Lee Soon Jae khiến cô dâu, chú rể ngượng ngùng. Ảnh: Nate.

Sau khi khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội, diễn viên Lee Soon Jae bị chê trách. Đa số ý kiến thắc mắc liệu nam diễn viên nói như vậy trong đám cưới có hợp lý.

Khán giả để lại loạt bình luận, gồm "Tôi không nghĩ đây là điều nên nói trong hôn lễ", "Đây là chuyện riêng tư, không nên nói như vậy", "Tại sao ông ấy có thể nói những lời như vậy trước đám đông".

Mặt khác, một số ý kiến cho rằng câu nói của diễn viên gạo cội Lee Soon Jae chỉ hàm ý trêu đùa.

Đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In diễn ra tại một khách sạn ở Gangnam-gu, Seoul với dàn khách mời đình đám như Yoo Jae Suk, Lee Dong Wook, Han Hyo Joo, Kyu Hyun, Cha Eun Woo… Ca sĩ Lee Juck đã hát bài ca chúc mừng cặp sao.

Tháng 5/2021, hai diễn viên xác nhận hẹn hò. Lee Seung Gi thông báo kết hôn vào ngày 7/2. Hôn lễ gây chú ý về độ xa hoa. Cô dâu mặc 3 mẫu váy cưới, đội vương miện vận chuyển từ Mỹ. Ngoài ra, các khách mời được phục vụ bữa ăn giá 300.000 won có tôm hùm, thăn bò.