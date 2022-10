Sao 'Friends' bị chỉ trích vì xúc phạm Keanu Reeves trong tự truyện

Matthew Perry hai lần gọi tên Keanu Reeves khi nhắc đến cái chết của River Phoenix và Chris Farley.

Keanu Reeves im lặng khi bị đàn em nhắc tên.

Theo Deadline, Matthew Perry - diễn viên đóng Chandler Bing của sitcom Friends - phải lên tiếng xin lỗi sau khi hứng chỉ trích vì xúc phạm Keanu Reeves trong tự truyện. Perry tỏ ra ăn năn và khẳng định không cố tình nhắc tên đàn anh bằng lời lẽ không hay.

"Tôi thực sự là fan lớn của Keanu. Tôi chỉ chọn một cái tên ngẫu nhiên thôi, tôi đã sai rồi. Tôi xin lỗi. Đáng nhẽ ra tôi nên sử dụng tên riêng của mình trong trường hợp này", Perry phát biểu.

Một ngày trước, tức ngày 26/10, Perry đã tiết lộ hiềm khích với Reeves trong tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, dự kiến phát hành vào tháng 11.

Matthew Perry hai lần gọi tên Keanu Reeves trong tự truyện. Ảnh: Joblo.

Mở đầu cuốn sách, Perry kể chuyện từng hợp tác với tài tử River Phoenix trong phim A Night in the Life of Jimmy Reardon (1988). Cơ hội làm việc chung giúp 2 ngôi sao trở thành bạn bè tốt. Đến năm 1993, Perry bàng hoàng và đau đớn khi hay tin người đồng nghiệp thân thiết qua đời.

Anh viết: "River Phoenix đẹp từ ngoại hình cho đến tâm hồn, anh ấy quá đẹp đối với thế giới này. Tuy nhiên, tôi cảm giác người tài năng thường mất sớm. Tại sao những người khác biệt như River hay Heath Ledger lại ra đi, còn Keanu vẫn nhởn nhơ quanh chúng ta?".

Ở đoạn khác, Perry nhớ lại khoảnh khắc khi hay tin Chris Farley tử vong do dùng thuốc quá liều. Bằng lời lẽ mang tính công kích, anh tiếp tục gọi tên Keanu: "Tôi đã đấm thủng một lỗ trên tường xuyên qua phòng thay đồ của Jennifer Aniston khi nghe tin Farley chết năm 1997. Trong khi đó, Keanu vẫn sống".

Insider cho biết những chia sẻ của Perry gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Bạn bè, đồng nghiệp yêu mến Reeves chỉ trích phát ngôn của Perry và yêu cầu anh lên tiếng giải thích lý do thù ghét tài tử The Matrix.

Diễn viên Rachel Zegler của West Side Story viết trên Twitter: "Tôi rất xúc động khi chú Keanu xuất hiện trong cuộc đời này". Minh tinh Wonder Woman Lynda Carter chia sẻ: "Không ai là không thích Keanu cả".

Giới truyền thông không tìm được bằng chứng cho thấy Perry và Reeves có hiềm khích. Trong quá khứ, cặp tài tử chưa từng đóng chung phim.