Sao Disney bị truy nã vì trốn phiên xử quấy rối tình dục

Nam diễn viên Kyle Massey không xuất hiện trong phiên xử cáo buộc anh này quấy rối tình dục. Do đó, nam diễn viên đã bị tòa ban lệnh truy nã.

Theo People, cảnh sát Washington đã phát lệnh truy nã Kyle Massey sau khi nam diễn viên trốn ra tòa với cáo buộc quấy rối tình dục, gửi nội dung đồi trụy cho trẻ vị thành niên.

"Phiên xử diễn ra hôm 12/7 nhưng Kyle không xuất hiện. Một thẩm phán đã ký lệnh 100.000 USD cho việc truy lùng người đàn ông này" - đại diện của văn lòng luật sư công tố quận King cho biết.

Lee Hutton, luật sư của Massey, giải thích trên TMZ rằng nhóm pháp lý của họ đã liên hệ với văn lòng luật sư công tố quận King, và tuyên bố rằng nam diễn viên 30 tuổi vẫn chưa được tống đạt (chỉ việc thực hiện thông báo, giao hoặc nhận hồ sơ, tài liệu, quyết định, thông báo tới đương sự hoặc những người tham gia tố tụng nào đó theo một quy trình, thủ tục nhất định của pháp luật).

"Kyle lo ngại những cáo buộc sai sự thật được đưa ra. Chúng tôi sẽ bảo vệ thân chủ trước những cáo buộc, đồng thời cũng sớm tìm ra nguyên nhân vì sao quy trình tố tụng đã không được tuân theo trình tự" - phía Massey phát ngôn.

Kyle Massey đang bị cảnh sát truy nã vì không hầu tòa. Ảnh: People.

Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố đó, văn phòng luật sư công tố quận King nhấn mạnh: "Cần lưu ý rằng Kyle trước đó thừa nhận đã nộp hồ sơ vụ việc khi trả lời phương tiện truyền thông. Không có sự xuyên tạc ở đây. Rất đơn giản, ông Massey đã không hầu tòa".

Theo văn lòng luật sư công tố quận King, trong hồ sơ của công tố viên không ghi nhận bất kỳ thư từ nào từ luật sự đại diện cho Massey. Cạnh đó, ông cũng giải thích lệnh triệu tập Massey được xử lý bởi văn phòng thư ký tòa án cấp cao chứ không phải văn phòng luật sư công tố quận King. "Có thể phía Kyle đã gọi đến nhầm văn phòng", ông nói.

Kyle Massey (ngoài cùng bên phải) nổi tiếng với vai Cory Baxter trong That So Raven.

Kyle Massey - nam diễn viên từng đóng That So Raven và Cory In The House của Disney Channel - bị kiện tội dâm ô trẻ em. Đơn kiện do mẹ của cô bé Jane Doe 13 tuổi - bà Anne Doe - nộp lên tòa án hồi tháng 3/2019.

Nam diễn viên bị cáo buộc đã quấy rối tình dục, gửi loạt tin nhắn, video, hình ảnh với nội dung khiêu dâm khiến Jane Doe cảm thấy sốc và tổn thương.