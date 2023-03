Sao Brazil hoảng hồn với chế độ ăn kiêng của Ronaldo

Ở tuổi 38, Ronaldo vẫn giữ được thể trạng tối ưu nhờ chế độ tập luyện, ăn uống được thiết lập tỉ mỉ và tuân thủ nghiêm ngặt. Kế hoạch ăn kiêng từ CR7 thu hút sự chú ý của nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Không ít người đã thử áp dụng chế độ này.

Tuy nhiên, Menino nhấn mạnh mức độ khó khăn khi theo chế độ ăn uống của tiền đạo người Bồ Đào Nha: "Tôi gọi cho Mirtes, chuyên gia dinh dưỡng của Palmeiras, và yêu cầu cô ấy thực hiện giúp tôi chế độ ăn kiêng dành cho Cristiano Ronaldo. Tôi muốn trông giống anh ấy".

Cầu thủ 22 tuổi chia sẻ chi tiết về thực đơn trong ngày: "Chế độ ăn kiêng như thế này: bữa sáng là một quả trứng và thực phẩm bổ sung. Trước khi tập luyện sẽ tiếp tục dùng thực phẩm bổ sung, bữa trưa có thể là món nướng và salad. Bữa sáng đôi khi có thể có thực phẩm bổ sung nhiều hơn, bữa tối lại là thịt nướng và salad, và trước khi đi ngủ là một số loại thực phẩm bổ trợ khác".

Sau khi áp dụng chế độ ăn của siêu sao 38 tuổi, trong một lần ra sân, Menino không có sức để thi đấu. “Tôi đang khởi động và cảm thấy không thể chạy thêm được nữa. Tôi chỉ nghĩ hay mình sắp chết. Trận đấu bắt đầu được năm phút, tôi không thể chạy được nữa, tôi cần được thay ra. Mirtes nhìn từ trên cao và thấy rằng tôi không được khỏe. Cô ấy yêu cầu nhân viên mang Isotonic (loại nước bù đắp các electrolyte bao gồm muối; khoáng chất như kali, magie, clo,...) cho tôi".

Menino thừa nhận không thể trụ được dưới chế độ nghiêm khắc của Ronaldo, dù cách ăn uống này đã giúp cựu sao MU duy trì phong độ. Chân sút sinh năm 1985 vừa nhận giải Cầu thủ hay nhất tháng Hai của Saudi Pro League, sau khi ghi được 8 bàn thắng và 2 pha kiến ​​​​tạo chỉ trong 4 trận.

