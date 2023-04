Sao 'Baywatch' vẫn gợi cảm ở tuổi 55

Sau 27 năm đóng phim truyền hình "Baywatch", Donna D'Errico vẫn giữ được số đo ba vòng chuẩn, gương mặt trẻ hơn tuổi thật.

Donna D'Errico được khen "lão hóa ngược".

Trên tài khoản cá nhân, Donna D'Errico đăng ảnh diện áo tắm hai mảnh, khoe vẻ gợi cảm và trẻ trung ở tuổi 55. Riêng bức hình cô nằm tạo dáng trong khuôn viên nhà thu hút hơn 60.000 lượt thích.

Mirror cho biết, người hâm mộ bất ngờ trước ngoại hình không thay đổi nhiều của diễn viên người Mỹ. Sau 27 năm đóng phim truyền hình Baywatch, cô vẫn duy trì số đo ba vòng chuẩn, gương mặt được nhận xét trẻ hơn tuổi thật.

"Một trong những phụ nữ quyến rũ hàng đầu nước Mỹ", "Tôi tin rằng cô vẫn 25 tuổi. Trông cô thật tuyệt và xinh xắn", "Nhan sắc không tuổi"... là những bình luận dưới bài đăng của D'Errico.

Chia sẻ bí quyết giữ dáng, D'Errico nói cô tích cực tập gym, chạy bộ, leo núi. Chế độ dinh dưỡng của nữ diễn viên luôn đảm bảo đủ chất và nước trái cây.

Vóc dáng gợi cảm của Donna D'Errico ở tuổi 55. Ảnh: @donnaderrico.

Donna D'Errico sinh năm 1968, là diễn viên kiêm người mẫu của Mỹ. Cô nổi tiếng khi xuất hiện trên tạp chí Playboy vào tháng 9/1995, sau đó được chọn đóng chính phim truyền hình Baywatch. Trong hai mùa từ năm 1996 đến 1998, D'Errico thể hiện thành công vai diễn Donna Marco.

Hình ảnh của ngôi sao tóc vàng sau đó xuất hiện trong các phim Sabrina, The Teenage Witch và sitcom Married With Children. Năm ngoái, cô thủ vai Mabel trong Frank and Penelope - bộ phim tội phạm của Mỹ với sự tham gia của Caylee Cowan, Billy Budinich, Kevin Dillon và nhiều diễn viên khác.

Về đời sống cá nhân, D'Errico ly dị nhạc sĩ Nikki Sixx năm 2007, sau 11 năm chung sống. Họ có với nhau một con gái sinh năm 2001. Bên cạnh đó, nữ diễn viên có một con trai là nhà soạn nhạc Rhyan D'Errico (sinh năm 1993).