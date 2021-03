Sao băng lóe sáng bất thường trên bầu trời Anh

Sao băng xuất hiện ở Anh vào đêm 28/2 có kích thước và độ sáng đều hơn bình thường. Nó vụt sáng qua bầu trời trong khoảng 7 giây.

Đêm 28/2, nhiều người dân Vương quốc Anh may mắn bắt được khoảnh khắc một ngôi sao băng lớn bất ngờ lóe sáng trên bầu trời.

Sao băng được phát hiện lúc gần 22h và có thể nhìn thấy trong khoảng 7 giây. Nó đã lọt vào ống kính của một số camera chuông cửa và camera an ninh ở các khu vực Manchester, Cardiff, Honiton, Bath, Midsomer Norton và Milton Keynes, theo Guardian.

Một ngôi sao băng lớn xuất hiện trên bầu trời nước Anh vào đêm 28/2. Ảnh: UK Meteor Network.

Mạng lưới sao băng Vương quốc Anh - một nhóm nhà thiên văn nghiệp dư đã sử dụng máy ảnh để ghi lại sao băng trên khắp nước này kể từ năm 2012 - cho biết sao băng này là loại fireball (loại sao băng lớn, sáng hơn bình thường). Họ viết trên Twitter: “Từ hai video, chúng tôi thấy đó là một sao băng di chuyển chậm, có thể nhìn thấy rõ sự phân mảnh của nó”.

Sao băng là vật chất không gian bốc cháy khi chúng đi vào bầu khí quyển của Trái Đất. Fireball là những ngôi sao băng đặc biệt sáng mà theo lý thuyết có thể nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày.

Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ (AMS), fireball có độ sáng biểu kiến -4, sáng tương đương với Kim Tinh khi quan sát vào buổi tối hoặc buổi sáng. Trăng tròn có độ sáng biểu kiến -12,6 trong khi Mặt Trời là -26,7.

AMS cho biết mỗi ngày đều có đến vài nghìn sao băng loại fireball xuất hiện trên khí quyển của Trái Đất. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều rơi xuống đại dương hoặc các khu vực không người.

Nhóm mạng lưới sao băng Vương quốc Anh cho biết đã có hơn 120 người báo cáo rằng họ đã nhìn thấy sao băng vào ngày 28/2.

Sao bắng vụt sáng trên bầu trời nước Anh đêm 28/2 trong khoảng 7 giây. Ảnh: UK Meteor Network.

Một người dùng Twitter viết về trải nghiệm tuyệt vời của mình: “Đầu tiên tôi nghĩ đó là một ngôi sao sáng hoặc máy bay. Sau đó, nó một lúc một lớn và nhanh hơn. Tiếp đến, một tia sáng cực lớn thắp sáng cả bầu trời, quét qua thành một đuôi lửa khổng lồ màu cam, theo sau là các tia lửa tóe như pháo hoa khổng lồ!".

Hiện tượng thiên văn kỳ vỹ nhanh chóng càn quét mạng xã hội. Cộng đồng mạng ở Anh bắt đầu hưởng ứng các trào lưu liên quan đến ngôi sao băng lớn vừa xuất hiện. Họ nghĩ ra rất nhiều câu chuyện siêu nhiên đùa vui về người ngoài hành tinh, với các tình tiết liên kết đến những bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng như Siêu nhân, The Day of the Triffids, Đặc vụ áo đen, Đại chiến thế giới,…

Một số người hài hước ví rằng đó là sự trả đũa của người Sao Hỏa vì NASA đã đáp một tàu thăm dò xuống hành tinh đỏ vào tuần trước.