Sao ‘50 sắc thái’ đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Jane Austen

Nữ diễn viên Dakota Johnson sẽ góp mặt trong bộ phim lấy bối cảnh hiện đại với nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết “Persuasion” của Jane Austen.

The Hollywood Reporter đưa tin nữ diễn viên Dakota Johnson đã ký hợp đồng góp mặt trong Persuasion - phiên bản chuyển thể lấy bối cảnh hiện đại từ tiểu thuyết của nữ văn sĩ Jane Austen. Tác phẩm do Netflix và MRC Entertainment hợp tác sản xuất.

Phim do đạo diễn sân khấu Carrie Cracknell thực hiện. Đây là dự án đánh dấu sự ra mắt của chị trên cương vị đạo diễn điện ảnh. Kịch bản Persuasion do Ron Bass (Rain Man, My Best Friend’s Wedding) và Alice Victoria chấp bút. Phim dự kiến bấm máy vào tháng 5.

Sau loạt 50 sắc thái, Dakota Johnson tích cực làm mới mình ở nhiều dự án điện ảnh. Ảnh: Getty Images.

Theo mô tả của nhà sản xuất, Persuasion là “cách tiếp cận hiện đại, dí dỏm, nhưng vẫn trung thành với nguyên tác tiểu thuyết đã được độc giả yêu thích qua nhiều thế hệ”. Trong phim, gia đình hợm hĩnh của nữ chính Anne Elliot đang đứng bên bờ vực phá sản. Bản thân Elliot không tìm thấy sự hòa hợp với người thân vì tính cách tân thời của cô.

Khi Frederick Wentworth - anh chàng điển trai cô từng một thời ruồng bỏ - đột ngột trở về, Anne Elliot phải lựa chọn giữa việc chôn vùi quá khứ hay nghe theo tiếng gọi của con tim và cho tình yêu thêm cơ hội.

Persuasion là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Jane Austen, xuất bản năm 1817, không lâu sau khi bà qua đời. Từ đó đến nay, cuốn tiểu thuyết đã nhiều lần được chuyển thể thành kịch bản truyền hình và tác phẩm sân khấu kịch.