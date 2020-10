Sang nhà hàng xóm tránh lũ, một học sinh lớp 3 ngã tử vong

Nhà bị ngập sâu, trong lúc sang nhà hàng xóm tránh lũ, một học sinh lớp 3 tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh không may ngã từ cầu thang xuống tử vong.

Sáng nay 21/10, ông Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có một học sinh tử vong thương tâm.

Theo ông Long sự việc đau lòng trên xảy ra vào trưa 20/10. Do nhà bị ngập sâu trong nước lũ nên cháu Nguyễn Văn Đ. (trú Thôn Thủy Triều, xã Cẩm Quan) là học sinh lớp 3 trường Tiểu học - THCS Phan Đình Giót sang nhà hàng xóm 2 tầng để tránh lũ. Do cầu thang làm chưa xong nên trong lúc chơi, cháu đã không may ngã từ trên xuống nên bị thương nặng, đến tối cùng ngày thì tử vong.

Trời giảm mưa nhưng sáng ngày 21/10, nhiều nhà dân ở huyện Cẩm Xuyên vẫn ngập sâu trong nước.

"Nhà cháu vất vả lắm, thuộc diện hộ nghèo nhất xã, trong lúc mưa lũ, gia đình rất khốn khổ, cháu lại mất nên rất mong được sự chia sẻ của cộng đồng để gia đình có thể vượt qua khó khăn hiện nay" - ông Long cho biết thêm.

Sáng 21/10, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết đã nhận được thông tin và sẽ sớm tới thăm hỏi, động viên gia đình em Đ.

Được biết, do mưa lũ rút nên tính đến sáng 21/10, tại Hà Tĩnh hơn 100 nghìn học sinh tại 270 trường đi học trở lại. Trong đó, 250 trường từ bậc mầm non đến THCS thuộc các huyện: Hương Sơn (62/62), Hương Khê (49/55), Vũ Quang (15/29), Can Lộc (20/52), Nghi Xuân 47/47, Đức Thọ 57/59 và khoảng 20 trường THPT.

Học sinh ở 7 huyện, thành, thị bị ngập sâu như thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, huyện Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh vẫn tiếp tục nghỉ học.