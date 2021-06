Sang đường khiến xe container mất lái, 2 người ra trình diện công an

Tại cơ quan công an, họ khai nhận người chồng bị điếc một bên tai, không nghe rõ tiếng còi nên sang đường đột ngột. Vụ việc khiến tài xế xe container phải đánh lái tránh.

Trao đổi với Zing tối 10/6, thiếu tá Phạm Công Thăng, Phó đội trưởng CSGT đường bộ đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang cho biết 2 người liên quan vụ xe container lao lên vỉa hè đã đến Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) để phối hợp làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Họ là L.T.Đ. (38 tuổi) và T.V.L. (34 tuổi, cùng trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.P.

Tại trụ sở công an, họ khai nhận do người chồng bị điếc một bên tai, không nghe rõ tiếng còi nên sang đường đột ngột.

Ngoài ra, CSGT cũng xác định tài xế xe container là anh Vương Văn Pháp (31 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đang phối hợp với Công an huyện Bắc Quang làm rõ một số tình tiết liên quan như tốc độ của tài xế và các yếu tố an toàn, kỹ thuật khác.

Thông tin thêm với Zing, nam tài xế xe container cho biết tính đến chiều 10/6, anh đã nhận được gần một tỷ đồng hỗ trợ từ cộng đồng mạng và người dân huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Anh Pháp cũng xin mọi người dừng hỗ trợ bởi số tiền này đã đủ để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. “Nếu số tiền ủng hộ vượt quá chi phí khắc phục hậu quả vụ việc, tôi sẽ công khai chuyển toàn bộ số dư đó vào quỹ vaccine chống Covid-19 của Nhà nước”, nam tài xế nói.

Camera ghi lại cảnh xe đầu kéo tông trúng 13 xe máy. Ảnh: Trích xuất từ camera nhà dân.

Trước đó, trưa 8/6, xe đầu kéo do anh Pháp điều khiển chạy trên quốc lộ 2 đến thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã lao lên vỉa hè do phải tránh 2 người sang đường.

Ôtô sau đó cán lên 13 xe máy cùng một số hàng hóa. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông trúng vào cột điện ven đường. Vụ việc cũng không có người thương vong.

Bước đầu xác định thiệt hại gần một tỷ đồng.