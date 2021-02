Sandra Bullock lần đầu đóng phim chung với Brad Pitt

Hai ngôi sao quyền lực Hollywood sẽ cùng góp mặt trong bộ phim hành động “Bullet Train”.

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, Sandra Bullock là cái tên tiếp theo gia nhập dự án hành động Bullet Train. Ở tuổi 56, đây là lần đầu minh tinh có dự án chung với Brad Pitt.

Do Sony sản xuất, Bullet Train có nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết Maria Beetle của nhà văn Kotaro Isaka người Nhật Bản. Tác phẩm xoay quanh cuộc đụng độ của một nhóm sát thủ trên chuyến tàu cao tốc định mệnh.

Sandra Bullock và Brad Pitt sẽ cùng nhau xuất hiện trong tác phẩm hành động Bullet Train. Ảnh: Getty.

Nguồn tin của THR trước đó cho biết Bullet Train mang phong cách hành động giống như Speed (1994) - bộ phim gắn liền với tên tuổi Bullock - và Non-Stop (2014).

Do đạo diễn David Leitch (Deadpool 2) thực hiện, Bullet Train quy tụ dàn sao hùng hậu. Bên cạnh Pitt và Bullock, phim còn có sự góp mặt của Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Michael Shannon, Lady Gaga, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara…

Trong quá khứ, Brad Pitt từng góp mặt trong thương hiệu Ocean’s Eleven, còn Sandra Bullock dẫn đầu dàn minh tinh trong phần ngoại truyện Ocean’s Eight. Song, trải qua nhiều năm trong nghề, hai ngôi sao quyền lực chưa bao giờ có dự án chung.

Bullet Train là dự án đầu tiên của Pitt sau khi anh giành giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc với Once Upon a Time in Hollywood (2019). Bullock cũng từng có tượng vàng Oscar với The Blind Side (2010), cùng một đề cử với bom tấn Gravity (2014).