Sandra Bullock dừng đóng phim vì kiệt sức

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên nói về việc cô muốn tạm rời xa sự nghiệp diễn xuất vì mệt mỏi và bận rộn với công việc gia đình.

Trong cuộc phỏng của Hollywood Reporter, Sandra Bullock tiếp tục nói về quyết định "lùi lại một bước" trong việc đóng phim và sản xuất. Cô nói bản thân đã quá kiệt sức.

"Tôi không muốn vướng vào lịch trình nào khác ngoài việc gia đình. Tôi đã quá mệt mỏi và không đủ minh mẫn, khả năng đưa ra các quyết định khác. Tôi biết rất rõ điều đó", sao phim The Lost City nói.

Sandra Bullock ngừng diễn xuất sau The Lost City.

Khi được hỏi thời gian tạm ngừng diễn xuất kéo dài đến bao lâu, Sandra Bullock nói cô không biết. "Công việc của tôi luôn ổn định và tôi thấy may mắn vì điều đó. Nhưng nó có thể biến thành chiếc nạng của tôi. Điều này giống như việc chúng ta mở tủ lạnh mọi lúc, đầy đồ ăn nhưng không bao giờ tìm thấy thứ mình muốn".

Sandra Bullock lần đầu chia sẻ thông tin ngừng diễn xuất trong cuộc phỏng vấn tại Liên hoan phim SXSW ở Austin, Texas hồi tháng 3. "Tôi tạm ngừng đóng phim, làm đạo diễn để dành chút thời gian làm tốt bổn phận người mẹ. Tôi hứa trở lại với điện ảnh, tôi không biết cụ thể là khi nào, có thể là khi con tôi trưởng thành", nữ diễn viên trả lời Fox News.

Minh tinh và Channing Tatum diễn xuất ăn ý trong bộ phim hài lãng mạn.

Theo Insider, lý do khiến Bullock ngừng đóng phim là cô mệt mỏi khi tham gia các bộ phim đòi hỏi hoạt động thể chất cao. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với MTV UK, hai đạo diễn Aaron và Adam Nee nói nữ diễn viên và Channing Tatum phải "hành xác" để đóng phim.