Sandra Bullock dừng đóng phim

Minh tinh nổi tiếng cho biết cô muốn dành thời gian cho các con. Nữ diễn viên cân nhắc trở lại điện ảnh sau 6-7 năm nữa, lúc những đứa trẻ đã trưởng thành.

Sau buổi công chiếu phim The Lost City tại Liên hoan phim SXSW ở Austin, Texas hồi cuối tuần, minh tinh từng đoạt giải Oscar nói cô muốn tạm ngừng diễn xuất. "Tôi tạm ngừng đóng phim, làm đạo diễn để dành chút thời gian làm tốt bổn phận người mẹ", cô nói với truyền thông.

Sandra Bullock từng kết hôn với doanh nhân Jesse James, hiện sống cùng nhiếp ảnh gia Bryan Randall. Tuy nhiên, nữ diễn viên không sinh con. Cô hiện chăm sóc hai con nuôi là con trai Louis, 12 tuổi và con gái Laila, 10 tuổi.

"Tôi hứa trở lại với điện ảnh, tôi không biết cụ thể là khi nào, có thể là khi con tôi trưởng thành", nữ diễn viên trả lời Fox News.

Sandra Bullock và Channing Tatum trong bộ phim The Lost City. Ảnh: NME.

Cả hai con nuôi của Sandra Bullock đều là người da màu. Trong chương trình của Red Table Talk, cô ước gì mình là người da màu để dễ dàng giải thích, nuôi dạy con. "Tôi nghĩ điều đó sẽ dạy con dễ dàng hơn. Đó là nỗi lo lắng của tôi khi làm mẹ", sao phim Hoa hậu FBI nói.

Trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert ngày 14/3, Sandra Bullock nói cô ấn tượng với cảnh quay cùng Channing Tatum trong The Lost City. Trong phim, nữ diễn viên đóng vai tác giả bị bắt cóc. Trong một phân cảnh, nhân vật người mẫu thời trang của Channing Tatum gần như cởi hết đồ và khỏa thân trước mặt cô.

"Tôi ở đó và cậu ấy cởi đến 90%. Tôi chỉ dám nhìn vào đùi trái của cậu ấy để khỏi phải ngượng", nữ diễn viên kể.

The Lost City là bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng. Trong phim, "Harry Potter" Daniel Radcliffe đóng vai tỷ phú độc ác. Anh bắt cóc nữ tác giả do Sandra Bullock thể hiện. Phim còn có sự xuất hiện của tài tử Brad Pitt trong vai khách mời.

Sandra Bullock là minh tinh nổi tiếng tại Hollywood. Nữ diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim như Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô, Speed, While You Were Sleeping, The Blind Side - tác phẩm giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm 2010.