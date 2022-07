Sandara Park ở tuổi 38

Sandara sinh năm 1984, ra mắt cùng nhóm nhạc 2NE1 từ năm 2009 và nhanh chóng nổi tiếng. 2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất của Kpop thế hệ thứ 2. 2NE1 có nhiều ca khúc nổi tiếng như I Am The Best, Fire, Falling In Love, I Don't Care, Ugly và Lollipop…