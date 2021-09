Sancho cần tỏa sáng trước khi Rashford trở lại

Jadon Sancho chưa thể cải thiện phong độ của mình trong màu áo Man United dù gia nhập đội bóng với rất nhiều những kỳ vọng.

“Tôi lo lắng cho Sancho vì Rashford sắp trở lại. Cậu ấy chưa bắt nhịp với Premier League và có thể lún sâu hơn nữa. Rashford sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở cánh trái, Greenwood ở cánh phải và Ronaldo đảm nhiệm vị trí trung phong”, cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor trả lời phỏng vấn talkSPORT sau khi Man United để thua West Ham 0-1 ở Carabao Cup.

2 tháng sau khi sút hỏng quả phạt đền trong trận chung kết Euro 2020 giữa tuyển Anh và Italy, Sancho đặt chân đến Man United với rất nhiều kỳ vọng. Song, chàng trai 21 tuổi chưa tỏa sáng như khi anh còn khoác áo Borussia Dortmund.

Thời gian qua, anh vẫn được thi đấu nhiều khi Marcus Rashford chấn thương. Nhưng tiền đạo tuyển Anh sẽ trở lại vào giữa tháng 10. Thời gian cho Sancho tìm được vị trí ở Man Utd không còn nhiều nữa.

Sancho chưa đáp ứng sự kỳ vọng ở Man United. Ảnh: Reuters.

Vấn đề của Sancho

Sancho có 5 lần ra sân tại Premier League trong màu áo Man United nhưng chỉ được điền tên vào đội hình xuất phát 2 lần trước Wolves và Newcastle. Trong cả hai trận ấy, cầu thủ người Anh đều không chơi trọn vẹn 90 phút.

Sau 327 phút tính trên mọi đấu trường, Sancho vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Điều này trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn ở mùa giải trước trong màu áo Dortmund. Chàng trai 21 tuổi sở hữu 16 bàn và 20 pha kiến tạo ở mùa 2020/21. Sau 83 phút, anh lại đóng góp trong một bàn cho đội bóng vùng Ruhr (theo Transfermarkt).

Sancho gặp nhiều khó khăn trong việc kiến tạo cho các đồng đội. Theo Marca, tính riêng ở đấu trường Premier League, chỉ số kiến tạo kỳ vọng (chỉ số đánh giá khả năng kiến tạo mà một cầu thủ có thể đạt được dựa trên số cơ hội rõ ràng họ tạo ra, viết tắt là xA) của cầu thủ người Anh chỉ là 0,03. Thành tích này ngang bằng với trung vệ Raphael Varane và kém xa những gì Sancho làm được ở Dortmund (0,35).

Lối chơi ở Man United và Dortmund phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Sancho. Tại sân Signal Iduna Park, bóng thường xuyên được chuyển đến các cầu thủ chạy cánh. Theo iNews, Sancho có 0,92 lần chạm bóng mỗi phút và 83 lần trong mỗi trận đấu kéo dài 90 phút. Kết quả này tương đương với những cầu thủ khác như Axel Witsel, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard.

Trong khi đó ở Man United, mỗi đường chuyền lên phía trên thường đến chân Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tạo ra 95 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội ở mùa 2020/21, gấp 2,2 lần so với người đứng thứ nhì Marcus Rashford (43 cơ hội). Điều này không thay đổi ở mùa 2021/22 bởi Bruno đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình.

Bóng từ chân cựu tiền vệ Sporting Lisbon thường tìm đến Cristiano Ronaldo. Cả hai sát cánh cùng nhau trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha và HLV Solskjaer muốn tận dụng tối đa khả năng phối hợp ăn ý của bộ đôi này. Do đó, những cầu thủ chạy cánh như Sancho có tỷ lệ giữ bóng ít hơn.

HLV Solskjaer cần sớm tìm ra giải pháp giúp Sancho tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Giải pháp mới cho Man United

Sancho thuộc mẫu cầu thủ thích tìm kiếm khoảng trống trước khi tung ra pha dứt điểm hay chuyền bóng cho đồng đội. Anh có thể làm điều ấy dựa vào kỹ thuật cá nhân và tốc độ của mình. Điều này rất cần thiết với Man United. Ở mùa giải 2020/21, Sancho có 77 lần rê bóng thành công, nhiều hơn Mason Greenwood (36 lần), Jesse Lingard (18 lần) và chỉ thua kém Marcus Rashford (82 lần).

Sancho có rất nhiều kỹ năng của một cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, HLV Solskjaer có vẻ như chưa đặt cầu thủ người Anh vào đúng vị trí để anh có thể tỏa sáng.

Chiến lược gia người Na Uy thường sử dụng Sancho ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái. Ông có lý do để đưa ra quyết định này. Theo The Busby Babe, tại Dortmund, chàng trai 21 tuổi có trung bình 0,59 bàn và 0,59 kiến tạo mỗi trận khi thi đấu ở cánh trái (so với 0,43 bàn và 0,43 kiến tạo ở cánh phải). Tại đây, Sancho sẽ thực hiện pha ngoặt bóng và dứt điểm bằng chân thuận của mình.

Song, cách sử dụng Sancho của HLV Solskjaer không phù hợp với tình hình của Man United.

Tại Old Trafford, Marcus Rashford, Anthony Martial và Paul Pogba chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ công lệch trái. Ngay cả trung phong Ronaldo cũng thường xuyên di chuyển ra cánh trái để nhận bóng. Hơn nữa, Luke Shaw thường dâng lên, hỗ trợ tấn công. Điều này khiến không gian chơi bóng của Sancho ngày càng bị thu hẹp.

HLV Solskjaer nên để Sancho thi đấu ở cánh phải nhằm giúp hàng công của Man United đạt được sự cân bằng. Greenwood đang chơi rất hay ở vị trí này, nhưng đội chủ sân Old Trafford cần một cầu thủ để giúp chàng trai mang áo số 11 có thêm sự cạnh tranh.

Ở cánh phải, Sancho sẽ có thêm nhiều không gian chơi bóng khi Shaw, Pogba, Ronaldo thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương bên hành lang đối diện. Ngoài ra, Aaron Wan-Bissaka cũng không cần phải dâng lên quá cao bởi hỗ trợ tấn công không phải điểm mạnh của hậu vệ này.

Đẳng cấp của Sancho đã được khẳng định trong màu áo Dortmund. Không phải ngẫu nhiên Man United bỏ ra đến 85 triệu euro để đưa chàng trai người Anh về Old Trafford. Do đó, HLV Solskjaer cần tìm ra giải pháp để giúp cậu học trò cải thiện phong độ. Sự thay đổi về vị trí thi đấu có thể là đáp án cho vị thuyền trưởng 48 tuổi.