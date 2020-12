Sản xuất tiền giả bằng máy photocopy

Quang sản xuất 12 triệu đồng tiền giả bằng cách in màu, ép plastic rồi bán lại cho Khải, Tỉnh và Quỳnh.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Quang (29 tuổi), Nguyễn Văn Khải (25 tuổi, cùng quê Hải Dương), Quàng Văn Tỉnh (18 tuổi) và Quàng Văn Quỳnh (17 tuổi, cùng ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Quang thực nghiệm hành vi sản xuất tiền giả. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra, ngày 19/11, Tỉnh mua 9 triệu đồng tiền giả từ Quang với giá 2,8 triệu đồng. Hai ngày sau, Tỉnh và Quỳnh lừa đổi tiền giả lấy tiền thật tại một quán nước thì bị chủ quán phát hiện và báo công an.

Ngày 22/11, Quang bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, bị can khai nhận in tiền bằng máy photocopy, scan màu và ép plastic tại nhà riêng ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Khám xét nhà Quang, công an thu giữ thêm một máy scan màu, máy ép plastic cùng hơn 16,5 triệu đồng tiền giả.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Khải, người mua 3 triệu đồng tiền giả từ Quang với giá 1 triệu đồng cũng trong ngày 19/11.