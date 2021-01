Sạn vô lý ở phim về giới siêu giàu ‘Penthouse’

Hera Palace và sự lỏng lẻo trong khâu đảm bảo an ninh: Hera Palace được mô tả là tòa nhà 100 tầng cao cấp, biểu tượng cho sự giàu có của quận Gangnam, nơi hội tụ của giới tài phiệt quyền lực. Tuy nhiên, theo như những gì diễn ra trong Cuộc chiến thượng lưu, tòa Hera có vẻ như không được thắt chặt về khâu an ninh. Những nhân vật không phải là cư dân của tòa nhà như Oh Yoon Hee, Bae Ro Na (trong các tập đầu) có thể vô tư đi lại, quấy rối trật tự mà hiếm khi vấp phải sự ngăn cản của đội bảo vệ.