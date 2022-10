Săn vé đến 'vịnh biển thượng lưu' phía đông Hà Nội

Sự kiện Paradise Bay Fest - khai trương vịnh biển bốn mùa Paradise Bay thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown nhận được sự quan tâm lớn nhờ quy tụ dàn sao hạng A.

Những ngày này, điện thoại của Thu Trang - nhân viên môi giới BĐS - reo không ngừng. Bên cạnh hỏi thông tin về dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, khách hàng liên tục hỏi vé mời sự kiện Paradise Bay Fest diễn ra vào ngày 8/10 và 9/10. Trang cho biết: “Khách hàng xem ảnh về Paradise Bay thấy ấn tượng nên mong muốn trải nghiệm trực tiếp. Sau khi sự kiện hé lộ danh sách nghệ sĩ lớn như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, số lượng quan tâm còn lớn hơn nữa”.

Không chỉ riêng Thu Trang, các nhân viên môi giới khác cũng được nhiều khách hàng nhờ sắp xếp vé tham dự sự kiện cũng như trải nghiệm Paradise Bay. Tĩnh Phan - một nhân viên môi giới - chia sẻ: “Bán dự án khác thì mình đi săn khách, còn với Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown thì khách săn mình để xin vé”.

Trên các diễn đàn và fanpage chính thức của dự án, thông tin về sự kiện khai trương cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đến sự kiện, khách mời được trải nghiệm tổ hợp công viên nước mini do VinWonders thiết kế, đồng thời thưởng thức show diễn sôi động với sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu.

“Vừa tham gia một đại nhạc hội tầm cỡ, vừa được trải nghiệm công viên vui chơi - giải trí hấp dẫn ở ngay thủ đô như tại Paradise Bay Fest là cơ hội hiếm có. Mình rất hào hứng tham dự sự kiện lần này”, Minh Anh (Hà Nội) cho biết.

Bể bơi trong nhà với thiết kế ấn tượng bên trong dự án. Ảnh phối cảnh.

Theo những thông tin được cập nhật trên fanpage của dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, Paradise Bay Fest sẽ là “siêu sự kiện” với những trải nghiệm thú vị.

Đầu tiên, khách mời có thể thỏa sức ngâm mình dưới làn nước trong veo mà không cần quan tâm đến thời tiết nhờ tổ hợp hồ bơi nước mặn trong nhà và ngoài trời lên tới 3,05 ha. Trong đó, bể bơi nước mặn ngoài trời có diện tích 2,85 ha; bể bơi trong nhà 0,2 ha. Mái vòm canopy được thiết kế như một bầu trời đầy sao vào buổi tối, mang đến trải nghiệm kỳ diệu tại tổ hợp hồ bơi.

Với những người thích vận động cường độ cao, bộ đôi bể bơi phong cách Olympic 3.500 m2 gồm hàng chục làn bơi sẽ là địa điểm không thể bỏ lỡ.

Khách mời có thể vừa đi hội, vừa bơi lội như kình ngư tại bộ đôi bể bơi phong cách Olympic.

Một khu vực nổi bật khác là công viên nước mini do VinWonder thiết kế, với vịnh trượt nước Aquabay và những đường trượt tốc độ. Không cần phải đi Nha Trang, Phú Quốc hay Hội An, cư dân tương lai của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và khách mời vẫn có thể trải nghiệm cảm xúc của một chuyến nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hấp dẫn.

Công viên nước mini do VinWonders thiết kế với những đường trượt tốc độ đầy thử thách.

Khách tham dự sự kiện còn được thưởng thức món ăn thơm ngon tại những chòi nướng bên bờ cát trắng của vịnh biển, hòa mình cùng âm nhạc từ các ca sĩ, DJ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.

Tiệc BBQ bên bờ vịnh biển là trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại Paradise Bay. Ảnh phối cảnh.

Gần tới ngày sự kiện diễn ra, những tấm vé trải nghiệm chất sống thượng lưu Paradise Bay Fest vẫn đang được săn lùng. Với sức nóng của vịnh biển bốn mùa Paradise Bay nói riêng và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown nói chung, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn phía đông thủ đô trong thời gian tới.