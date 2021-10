Sản vật thiên nhiên mùa nước nổi ở miền Tây

6. Sầu đâu nổi bật đặc điểm gì? Vị đắng, hậu ngọt, tính mát

Vị cay, hậu thơm nồng, tính nóng

Vị chua, hậu đắng chát, tính mát Hàng năm, khoảng tháng 10 đến tháng 3 Âm lịch, cây sầu đâu đến mùa thay lá, ra bông. Tuy nhiên, người địa phương thường nhặt đọt non quanh năm để làm một số món ngon. Mùa nước nổi, lá sầu đâu non và mơn mởn, chấm mắm kho, cá kho, ăn với cá linh non kho hoặc mắm thái, mắm chưng… đều là sự kết hợp hấp dẫn. Sầu đâu vốn có vị đăng đắng, chan chát, song khi nhai kỹ, bạn sẽ cảm thấy hậu vị ngọt thanh. Người dân cũng thường trộn gỏi sầu đâu với khô cá lóc hoặc khô cá sặc nướng xé nhỏ, thịt ba rọi luộc thái mỏng, dưa leo, cà chua... Tất cả nguyên liệu quyện vị nước mắm pha đậm đà. Món này đặc biệt phổ biến ở An Giang. Ảnh: Kim_tracy9x.