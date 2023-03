San ủi 0,7 ha rừng ngập mặn để 'phát triển du lịch'

Ngày 13/3, trao đổi với Zing, ông Phạm Lê Hữu Tiến, Tổ trưởng tổ Thủy lợi, Ban đầu tư huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế (chủ đầu tư), cho biết thông tin về việc san ủi, phá rừng ngập mặn ở xã Quảng Phước là không đúng.

Theo ông Tiến, phần diện tích này nằm trong phạm vi của công trình giải phóng mặt bằng san lấp dọc đê để phát triển du lịch. "Đây là định hướng của huyện và được tỉnh phê duyệt dự án làm trục thủy đạo để đưa nước ra phá", vị này cho hay.

Đại diện Ban đầu tư huyện Quảng Điền cho biết thêm khu vực san ủi là nơi dân trồng cây tự phát. Trong quá trình thi công, khối lượng nạo vét đất lớn nên phải san lại khu vực đó. "Ban sẽ làm việc với Chi cục kiểm lâm và các ban ngành để có giải trình cụ thể sự việc vì có thể họ không nắm cụ thể dự án của đơn vị", ông Tiến nói.

Trước đó, Chi cục kiểm lâm tỉnh này nhận được phản ánh về việc nhiều diện tích rừng tại xã Quảng Phước bị đơn vị nhà thầu thi công bờ kè san ủi, làm gãy nhiều cây bần chua.

Đây là những cây rừng nằm trong diện tích rừng ngập mặn được trồng trên địa bàn.

Thống kê ban đầu, diện tích rừng ngập mặn bị ảnh hưởng là khoảng 0,7 ha. Nhận được tin báo, các lực lượng liên quan đã khẩn trương lập biên bản hiện trường.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, đã mời các ban ngành liên quan để tìm hiểu nguyên nhân, xác định cụ thể sự việc để có báo cáo chính thức.

