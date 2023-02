Sân trượt băng lớn nhất thế giới có nguy cơ đóng cửa vì thiếu băng

Theo cơ quan Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada, Ottawa đang trong giai đoạn mùa đông ấm thứ ba từng được ghi nhận.

“Điều kiện tự nhiên đã đặt ra một thử thách lớn cho chúng tôi trong năm nay. Thời tiết có xu hướng ngày càng ấm lên, trong khi nhiệt độ phải giữ ổn định ở âm 10 độ C đến âm 20 độ C suốt gần hai tuần nhằm đảm bảo chất lượng băng.

Chúng tôi phát hiện một số khu vực có băng xốp, chất lượng kém, có nguy cơ gây hại đến thiết bị và người trượt”, Bruce Devine, quản lý cấp cao của Ủy ban Thủ đô quốc gia (NCC) chịu trách nhiệm về đường trượt, nói với Guardian.

Đồng thời, Devine vẫn bày tỏ thái độ lạc quan, cho rằng lịch mở cửa có thể chỉ bị dời xuống. Tuy nhiên, nhiều cá nhân khác lại cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy đường trượt sẽ bị đóng cửa trong năm nay.

Nhà khí tượng học Peter Kimbell cho rằng một đợt rét ngắn sẽ xuất hiện tại Ottawa, tạo điều kiện thuận lợi để trượt băng trong tuần lễ từ 20/2. Tuy nhiên, ông cũng không lo ngại, không rõ tình hình tích cực duy trì được bao lâu.

Trong khi đó, Shawn Kenny, giáo sư Đại học Carleton ở Ottawa, người nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với băng, đã thử nhiều cách khắc phục như thổi tinh thể băng vào con kênh nhằm kích hoạt quá trình tạo băng.

Ngoài ra, phương pháp dọn sạch lớp tuyết đóng vai trò cách nhiệt trên bề mặt cũng được áp dụng.

Hiện, ông đang tiến hành các thí nghiệm với ống xi phông nhiệt, vốn thường được sử dụng ở vùng cực Bắc nhằm ngăn băng vĩnh cửu tan chảy bên dưới đường sắt, đường bộ, đường ống và các tòa nhà, để điều chỉnh nhiệt độ băng trong kênh.

Song, chính Kenny cũng cảnh báo đây chỉ là biện pháp tình thế, dễ mất hiệu quả trong tương lai.

"Cuối cùng, chúng ta sẽ đến giai đoạn không thể mở cửa đường trượt", ông nói.

Tương tự, cư dân sống ở khu vực lân cận cũng lo lắng về tình hình sân trượt trứ danh. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi đã chuẩn bị dụng cụ trượt băng chất lượng, song có nhiều khả năng phải tạm cất vào tủ trong năm nay.

Vào mùa đông, NCC biến kênh đào Rideau thành khu vực trượt băng ngoài trời có tổng chiều dài 7,8 km, xuyên qua thủ đô Ottawa. Sân thường mở cửa trong 30-60 ngày từ cuối tháng 12.

Rideau Canal Skateway sở hữu diện tích bề mặt tương đương với 90 sân khúc côn cầu tiêu chuẩn Olympic và lập kỷ lục Guiness vào năm 2005. 2 năm sau, địa điểm nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Những năm gần đây, sân băng thu hút 22.000 khách mỗi ngày.

Tuy nhiên, càng về sau, thời điểm mở cửa sân trượt băng này đã muộn hơn, với thời gian bị rút ngắn dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.