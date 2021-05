Sẵn sàng nhiều phương án thi tốt nghiệp THPT 2021

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dự kiến, các địa phương không bị giãn cách xã hội vẫn tổ chức kỳ thi như đợt một năm 2020.

Theo kế hoạch, ngày 27/5, Ban chỉ đạo quốc gia thi tốt nghiệp THPT sẽ có cuộc họp với Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Những vấn đề quan trọng của kỳ thi, đặc biệt đối với các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

Có thể tổ chức nhiều đợt thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7 với 5 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Các bài thi đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi và tuyển sinh; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ và những người tham gia cũng như có phương án dự phòng trong công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh.

16.391 thí sinh Bắc Ninh đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết với số lượng thí sinh tăng gần 2.000 em so với năm 2020, tỉnh này dự kiến thành lập 27 điểm thi với 650 phòng thi, 1.650 cán bộ coi thi.

Các điểm thi tốt nghiệp THPT là những trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu về an ninh, an toàn, phục vụ kỳ thi với lực lượng công an trực, bảo vệ, camera an ninh giám sát ghi hình 24 giờ/ngày.

Theo Bộ GD&ĐT, các điểm thi phải được khử khuẩn, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn. Khu vực thi sẽ có phòng thi cho thí sinh diện F1, F2, F3 với các phương án phòng chống dịch phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT dự kiến phối hợp các địa phương để tổ chức thêm đợt thi.

PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho hay bộ đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt.

Thí sinh TP.HCM hoàn thành bài thi tại trường THCS-THPT Diên Hồng (quận 10, TP.HCM) năm 2020. Ảnh: Người Lao Động.

Bảo đảm an toàn phòng dịch khi tổ chức thi

Ông Phan Xuân Quyết, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, cho hay năm 2021, tỉnh này có 14.800 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Hưng Yên chuẩn bị 630 phòng thi với 30 điểm thi, ngoài ra còn 60 điểm thi dự phòng. Khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia kỳ thi.

Năm nay, tỉnh Hòa Bình có 37 điểm thi tốt nghiệp THPT, tất cả điểm thi phải bố trí phòng thi dự phòng. Với điểm thi có dưới 10 phòng thi, bố trí 1 phòng thi dự phòng; điểm thi có trên 10 phòng thi sẽ bố trí thêm 2 phòng.

Các trường THPT ở vùng sâu, vùng xa, ở địa bàn thường xuyên có nguy cơ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan như mưa lũ, ngoài điểm thi chính phải bố trí thêm 1 điểm thi dự phòng.

Tỉnh Đồng Tháp có 29 điểm thi tại 12/12 huyện, thành phố với trên 14.000 thí sinh tham dự. Tỉnh này dự kiến trên 3.000 người gồm cán bộ quản lý, giáo viên của các trường THPT được điều động tham gia công tác coi thi và chấm thi.