Sản phụ suýt phải cắt bỏ tử cung sau cơn đau bụng dưới

Nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, tính mạng của sản phụ và thai nhi ở Quảng Ninh có thể gặp nguy hiểm, thậm chí, bà mẹ phải cắt bỏ tử cung.

Ở tuần mang thai thứ 33, chị L.T.H. bất ngờ thấy đau bụng dưới. Cơn đau ngày càng tăng. Nhận thấy bất thường, sản phụ đã đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, để kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy sản phụ có cơn co tử cung rối loạn, tần số 6. Đồng thời, tim thai có dấu hiệu suy, tử cung co cứng. Hình ảnh siêu âm cho thấy bệnh nhân có khối máu tụ sau nhau thai, kích thước 7x9 cm. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ H. bị suy thai cấp, bong nhau non và chỉ định phẫu thuật mổ bắt, cứu thai nhi.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Dung, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, nhờ tiến hành phẫu thuật kịp thời, con gái của chị H. đã chào đời khỏe mạnh và nặng 2,04 kg. Sức khỏe của sản phụ đã ổn định và bảo toàn được tử cung.

Bác sĩ Dung cho biết nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, tính mạng của sản phụ và thai nhi có thể gặp nguy hiểm. Thậm chí, nếu chậm trễ, tử cung của sản phụ sẽ phải cắt bỏ để tránh việc chảy máu.

Sức khỏe của trẻ đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ này cũng nhận định trường hợp như sản phụ H. rất hy hữu. Thông thường, nhau bong non sẽ xảy ra ở các trường hợp sản phụ có tiền sử tăng huyết áp, tiền sản giật hoặc do chấn thương. Tuy nhiên, trước đó, sức khỏe của sản phụ H. hoàn toàn ổn định.

Vì vậy, bác sĩ Dung khuyến cáo các bà mẹ khi mang thai cần sớm phát hiện những bất thường về sức khỏe, đặc biệt là vài tháng cuối thai kỳ. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của sản phụ và thai nhi. Khi phát hiện ra bất thường, bà bầu cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sản để thăm khám kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.