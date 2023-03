Sản phụ ở Mỹ dương tính với ma túy sau khi ăn bánh mì

Theo USA Today, trước khi đến bệnh viện sinh con, 2 phụ nữ ở New Jersey (Mỹ) đã ăn bánh mì tròn chứa hạt anh túc. Sau đó, cả 2 đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Hai người phụ nữ ở Mỹ dương tính với ma túy nghi do ăn bánh mì chứa hạt anh túc. Ảnh: Delish.

Hai người phụ nữ nêu trên là Kate và Kaitlin. Khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, cả hai đã đệ đơn kiện, cáo buộc Trung tâm Y tế Đại học Hackensack và bệnh viện Virtua Voorhees - với nguyên nhân là thử nghiệm ma túy khi họ không biết hoặc không đồng ý.

Kate và Kaitlin cũng cho rằng việc bệnh viện thực hiện xét nghiệm ma túy đối với phụ nữ mang thai là vi phạm Luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang, trên cơ sở phân biệt giới tính, mang thai.

Liên đoàn Quyền tự do Dân sự của New Jersey đã thay mặt Kate và Kaitlin, trình 2 bản khiếu nại lên Ban Dân quyền New Jersey. Trong đó ghi rõ Kate và Kaitlin đều đã xét nghiệm một lần và nhận kết quả dương tính với ma túy. Ngược lại, hai đứa con của Kate và Kaitlin cho kết quả âm tính. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Cục Bảo vệ Trẻ em và Thường trực đã gọi cho hai sản phụ để thông báo việc họ dương tính với ma túy.

Hạt anh túc - nguyên nhân dẫn đến kết quả dương tính với ma túy?

Luật sư Molly Linhorst của Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) cho biết các chính sách kiểm tra phân biệt đối xử như trên đã đảo ngược quãng thời gian đáng lẽ là niềm vui của nhiều gia đình. Nó khiến Kate và Kaitlin phải chịu tổn thương.

Một phát ngôn viên của Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết Bộ phận Dân quyền New Jersey không bình luận thêm về các cuộc điều tra đang chờ xử lý. Trung tâm Y tế Đại học Hackensack cũng không trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu đưa ra bình luận.

Lầu Năm Góc cảnh báo quân đội Mỹ không nên ăn hạt anh túc. Ảnh: CNN.

Theo ACLU, Đại học Sản phụ khoa Mỹ từ chối thẳng thừng việc thực hiện xét nghiệm ma túy kiểu này, một phần vì những hậu quả pháp lý mà nó có thể gây ra nếu chẳng may kết quả là dương tính.

Đối với kết quả xét nghiệm của Kate và Kaitlin, Bệnh viện Winchester nhận định bánh mì chứa hạt anh túc có thể là nguyên nhân khiến cả 2 người phụ nữ này dương tính với thuốc phiện như heroin, morphine, codeine trong mẫu nước tiểu.

Nhận định này càng chắc chắn hơn khi trước đó, vào tháng 2, Lầu Năm Góc đã đưa ra cảnh báo cho các quân nhân đang tại ngũ rằng một số loại hạt anh túc có thể làm nhiễm codeine cao hơn.

"Nghiên cứu cho thấy rằng morphine và codeine có thể được phát hiện trong nước tiểu tới 48 giờ sau khi ăn hạt anh túc từ một số loại bánh, chẳng hạn bánh mì tròn, bánh nướng xốp, bánh ngọt", Cơ quan chống Doping Mỹ thông tin.

Trong đơn khiếu nại, Kate khẳng định cô chưa bao giờ nghĩ hạt anh túc có thể khiến bản thân nhận về kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Luật sư Linhorst thông tin công việc của DCR là điều tra cáo buộc phân biệt đối xử và xác định xem nó có xảy ra hay không. Sau một cuộc điều tra, vụ việc này có thể được chuyển đến trước một thẩm phán luật hành chính để đưa ra phán quyết. Cuối cùng, giám đốc Ban Dân quyền có thể xác nhận, bác bỏ hoặc sửa đổi vụ việc đó.

Ngày càng có nhiều phụ nữ gặp chuyện tương tự

Bà Linhorst cho hay Kate và Kaitlin đã đến gặp ACLU trong vòng một tuần sau khi sinh con - điều này gây báo động cho tổ chức dân quyền.

"Chúng tôi coi đây là một vấn đề rộng lớn hơn của nhà nước. Chúng tôi đã nghe từ nhiều phụ nữ với những câu chuyện tương tự", bà Linhorst nói.

Theo bà Linhorst, nhiều trường hợp tương tự Kate và Kaitlin đã được đệ trình ở New York, Pennsylvania, Illinois, từ đó dẫn đến sự thay đổi về chính sách, thiệt hại về tiền bạc.

Ngày càng nhiều phụ nữ tiếp cận, chia sẻ câu chuyện của mình là vì họ nhận ra rằng bản thân không đơn độc. Theo thống kê, sự phân biệt đối xử như Kate và Kaitlin đã gặp phải có nhiều khả năng xảy ra với các bà mẹ cùng trẻ sơ sinh da đen hơn.

Sau vụ việc, Kaitlin cho biết cô phát hiện ra ngưỡng thử nghiệm của phòng thí nghiệm lại thấp hơn rất nhiều so với những gì chính phủ liên bang sử dụng.

"Tôi cảm thấy các bác sĩ đang đặt câu hỏi về tính cách, kỹ năng làm mẹ của tôi. Tôi rất sợ phải đến bệnh viện một lần nữa. Tôi luôn lo lắng rằng gia đình mình có thể tan vỡ. Đó là lý do chúng tôi đang làm những gì có thể để ngăn điều này xảy ra với bất kỳ ai khác", Kate nói.

Hiện tại, Kaitlin và Kate cố gắng tìm cách sửa đổi hồ sơ y tế của họ, để chúng không phản ánh kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Luật sư Linhorst nhận định những người phụ nữ lo ngại rằng các bài kiểm tra sức khỏe có thể được sử dụng để bêu xấu hoặc khiến nhiều nhà cung cấp dịch vụ không tin tưởng họ.

"Với những thứ đã xảy ra, tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi về các xét nghiệm y tế và cách chúng có thể được sử dụng để chống lại tôi, với tư cách là một người mẹ", Kaitlin nói.

Theo bà Linhorst, mục tiêu cần làm là phải tạo tiền lệ, để các bệnh viện khác lưu ý rằng những hoạt động xét nghiệm không xin phép đối với phụ nữ mang thai là bất hợp pháp và phân biệt đối xử.