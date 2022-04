Sản phẩm hỗ trợ bổ phế, giảm ho đờm hậu Covid-19

Nhiều người sau khi khỏi Covid-19 vẫn gặp tình trạng ho, đờm. Các sản phẩm từ thảo dược có thể hỗ trợ cải thiện vấn đề này.

Một nghiên cứu được đăng trên The Lancet Respiratory Medicine cho thấy triệu chứng ho, húng hắng kéo dài trung bình 19 ngày đối với hầu hết người mắc Covid-19 và lên đến 4 tuần ở khoảng 5% bệnh nhân. Một số người có thể bị ho trong nhiều tháng.

Nguyên nhân gây ho, đờm nhiều ở cổ họng ngay cả sau khi âm tính được lý giải như sau: Virus, vi khuẩn xâm nhập gây viêm làm đường hô hấp tăng tiết dịch, lượng dịch, đờm này dần dần được đào thải ra ngoài (dịch đờm này chứa cả xác chết của virus và tế bào miễn dịch của cơ thể). Lượng đờm tiết nhiều, lâu ngày khô đặc lại, khó khạc. Lúc này, dịch tiết là dị vật đường hô hấp, gây ra ho, đờm ở cổ họng người bệnh, có thể dẫn đến khó thở, hụt hơi, mệt mỏi.

Tình trạng ho sau Covid-19 còn có thể do các nguyên nhân khác như cơ địa dị ứng, bị suyễn, tiền sử bệnh trào ngược dạ dày, hoặc trung khu thần kinh dọc đường hô hấp, vùng khí quản, hầu họng... bị kích thích bởi các tác nhân gây ho.

Theo hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19, người bệnh nhiễm Covid-19 có thể dùng các thuốc giảm ho từ thảo dược, thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin... Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý các chỉ định, chống chỉ định và cảnh báo/thận trọng khi sử dụng.

Một số ý kiến cho rằng để hỗ trợ phục hồi phế nang sau nhiễm Covid-19, người bệnh cần tăng cường oxy cho cơ thể. Y học cổ truyền có nhiều vị thuốc bổ khí, quy vào kinh phế, tức là tăng cường khả năng thu nạp oxy của phế, từ đó tăng cường oxy đến các cơ quan. Một số thảo dược bổ khí như đảng sâm, nhân sâm, hoàng kỳ… giúp tăng cường chức năng hoạt động của phế.

Ngoài ra, khi viêm, dịch đường hô hấp đọng lại, nếu cơ thể không đào thải ra ngoài được thì dịch sẽ khô keo lại, rất sát và khó khạc, trở thành dị vật đường hô hấp, phản xạ ho xuất hiện nhiều hơn để đẩy dị vật ra ngoài. Nhiều vị thuốc long đờm Đông y chứa hoạt chất Saponin Triterpenoid có tác dụng hỗ trợ tăng tiết niêm dịch, làm loãng dịch đờm hô hấp, từ đó dễ dàng loại bỏ dịch đờm hơn khi ho.

Với công thức dựa trên nền bài thuốc cổ phương “Gia giảm sâm tô ẩm” của Hải Thượng Lãn Ông, thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Phế Nam Dược - gồm viên ngậm và cao - có thành phần gồm cát cánh giàu saponin, đảng sâm giúp bổ khí, quất, trần bì, kha tử,... Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ tăng cường bổ phế, thanh họng, giúp giảm đờm, hạn chế ho nhiều, giảm đau họng, sưng họng, khản tiếng, mất tiếng do ho kéo dài.

Khác với dạng siro ho, Cao An Phế Nam Dược được bào chế dạng cao ho đậm đặc, hàm lượng dược liệu cao, phù hợp cho người bị ho khan, ho có đờm, đau họng, khản tiếng do cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản và do thay đổi thời tiết. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp loãng đờm, tiêu đờm, bổ phế với người bị ho lâu ngày.