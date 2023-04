Sân Old Trafford không đạt tiêu chuẩn UEFA

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định không chọn sân nhà của MU cho chiến dịch tranh quyền đăng cai EURO 2028 do cơ sở hạ tầng không đáp ứng được yêu cầu.

Do không đạt tiêu chuẩn UEFA, sân Old Trafford rút lui khỏi kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2028. Ảnh: Reuters.

Vương quốc Anh và Ireland liên minh chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2028. Họ sẽ đệ trình lên UEFA các kế hoạch bao gồm việc lựa chọn 10 sân vận động để tổ chức các trận đấu. Theo The Times, sân Etihad của Manchester City được ưu tiên hơn so với Old Trafford. Trong khi đó, sân Wembley được đề xuất làm nơi diễn ra trận chung kết của giải.

Old Trafford tự hào có sức chứa 74.300, lớn hơn nhiều so với Etihad với chỉ 53.400 chỗ ngồi. Tuy nhiên, Goal tiết lộ sân nhà của "Quỷ đỏ" cần nâng cấp cũng như không tuân thủ mọi tiêu chuẩn của UEFA. Chưa kể, việc MU không chắc chắn về chủ sở hữu mới càng khiến kế hoạch tái phát triển sân Old Trafford bị đình trệ.

MU thông báo: “Trong các cuộc thảo luận tiếp theo với FA, chúng tôi không thể đưa ra sự chắc chắn cần thiết về khả năng sử dụng sân Old Trafford. Do đó, chúng tôi đồng ý rút khỏi danh sách các sân đăng cai EURO 2028".

"Chúng tôi cam kết duy trì vị thế của Old Trafford với tư cách là sân bóng lớn nhất và mang tính biểu tượng nhất ở Anh đồng thời mong muốn có cơ hội tổ chức các trận đấu quốc tế và sự kiện lớn trong tương lai tại "Nhà hát của những giấc mơ". Chúc FA may mắn với nỗ lực đăng cai EURO vào năm 2028", MU kết luận.

Theo Goal, MU đang tìm cách tái phát triển sân Old Trafford. Đồng sở hữu đội bóng, ông Joel Glazer, ưu tiên nâng cấp Old Trafford hơn là xây dựng một sân vận động mới trong trường hợp vẫn tại vị. Dù vậy, nhà Glazer không quan tâm nhiều tới việc phát triển cơ sở vật chất của đội bóng trong thời gian nắm quyền.

Ngược lại, Man City liên tục có kế hoạch biến sân Etihad vươn lên ngang tầm các sân bóng hàng đầu khác trên thế giới như Camp Nou hay Bernabeu. "The Citizens" chuẩn bị chi 300 triệu bảng nâng cấp sân Etihad.

Trước khi CLB nước Anh đổi chủ vào năm 2008, sân Etihad có tên là sân vận động thể thao Manchester. Đây là sân bóng được xây vào năm 2002 với kinh phí 110 triệu bảng Anh để phục vụ cho giải thể thao Khối Thịnh vượng chung. Sau giải đấu, địa điểm này trở thành sân nhà của Man City.

