Sản lượng thép Hòa Phát tăng trở lại

Sau 3 tháng giảm liên tiếp, sản lượng bán hàng thép các loại của Hòa Phát đã tăng trở lại trong tháng 7.

Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố sản lượng sản xuất thép thô đạt 700.000 tấn trong tháng vừa qua, tăng đến 70% so với cùng kỳ. Đây là mức sản xuất rất khả quan nếu xét trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 600.000 tấn, tăng trở lại so với tháng 6. Trong đó thép xây dựng đạt 363.000 tấn, tăng 58% so với tháng liền trước và tăng 21% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng (HRC) là 160.000 tấn, còn lại là ống thép và tôn mạ.

Tập đoàn tư nhân này cho biết các công trình đầu tư công trọng điểm như cầu đường, bệnh viện, sân bay vẫn tiếp tục được thi công trong thời gian giãn cách. Hoạt động bán hàng ở khu vực phía Bắc tăng 50%, miền Trung tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA HÒA PHÁT

Nhãn Tháng 1/2020 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tháng 1/2021 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Sản lượng tiêu thụ Tấn 175800 205490 351000 270000 258500 252000 300000 500000 522000 383000 552000 319000 670000 439000 1050000 869000 695000 569000 600000

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 4,8 triệu tấn thép thô, tăng 58% so với cùng kỳ 2020. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép tổng cộng 4,9 triệu tấn, tăng 64% so với cùng kỳ. Riêng mặt hàng thép xây dựng đã chiếm 2,2 triệu tấn, tăng 46%. Thép cuộn cán nóng đạt gần 1,5 triệu tấn.

Ngoài ra, Công ty Ống thép Hòa Phát đã cho ra thị trường 419.000 tấn, tương đương cùng kỳ. Sản phẩm tôn mạ ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất khi đạt 188.000 tấn, gấp 2,7 lần so với 7 tháng đầu năm 2020.

Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng sản phẩm thép xây dựng thành phẩm và phôi thép là 5 triệu tấn; sản phẩm HRC là 2,7 triệu tấn; ống thép, tôn mạ các loạt đạt lần lượt 920.000 tấn và 300.000 tấn. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã gần hoàn thành kế hoạch sản xuất thép thô.

Theo báo cáo bán niên 2021, doanh nghiệp đầu ngành thép này ghi nhận doanh thu thuần gần 66.900 tỷ đồng , tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất 2 quý đầu năm đạt 16.751 tỷ đồng , tăng 156% so với cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch năm.

Hiện Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với sản lượng thép thô 8 triệu tấn/năm với hàng chục nghìn lao động. Với công tác chống dịch, tập đoàn cho biết các nhà máy vẫn duy trì sản xuất kinh doanh bình thường. Khối văn phòng Hà Nội, TP.HCM được bố trí làm việc trực tuyến tối đa tại nhà và thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hướng dẫn của các địa phương.