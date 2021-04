San lấp 'hố tử thần' ở Hà Nội

Thượng tướng Võ Trọng Việt nhập viện do đột quỵ

Thượng tướng Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội) nhập viện vào chiều 16/4 do đột quỵ, hiện được điều trị tại Nghệ An.