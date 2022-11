Săn học bổng giá trị tại triển lãm các trường đại học Canada

Tại triển lãm “Du học Canada, bước tiến tương lai xa”, các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội cập nhật những thông tin du tại Canada, đồng thời săn nhiều suất học bổng giá trị.

Triển lãm các trường đại học tại Canada quy mô nhất năm 2022: “Du học Canada, bước tiến tương lai xa” Hà Nội: 14h-17h ngày 26/11 tại Hotel du Parc Hanoi (84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng). TP.HCM:14h-17h ngày 27/11 tại Orchids Saigon Hotel (192 Pasteur, phường 6, quận 3). Sự kiện không thu phí. Đăng ký tại đây.

Vì sao Canada luôn là điểm đến hàng đầu của nhiều sinh viên quốc tế khi cân nhắc du học? Bạn sẽ có cơ hội học tập ngành nghề mơ ước với chi phí hợp lý, có thể tiếp cận được nền giáo dục chuẩn quốc tế cùng cơ hội việc làm và định cư rộng mở.

Hiện tại, việc tìm hiểu và cập nhật những thông tin du học tại Canada đã dễ dàng hơn với sự kiện “Du học Canada, bước tiến tương lai xa” - Triển lãm các trường đại học tại Canada quy mô nhất năm 2022.

Tìm hiểu thông tin du học Canada thuận lợi hơn với triển lãm “Du học Canada, bước tiến tương lai xa”.

Tham dự triển lãm các trường đại học Canada lần này, học sinh, sinh viên và phụ huynh được trực tiếp kết nối cùng 14 trường đại học hàng đầu tại đất nước lá phong đỏ. Bên cạnh đó là cơ hội săn học bổng lớn ngay tại sự kiện từ quỹ học bổng độc quyền của triển lãm lần này.

Các tiêu chí chọn lọc cao như chương trình đào tạo uy tín, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập an toàn và tiện nghi, điều kiện phát triển toàn diện… được ban tổ chức đặt ra cho các trường tham gia triển lãm. Bên cạnh đó, thông qua sự kiện này, ban tổ chức muốn đem đến cho phụ huynh và học sinh, sinh viên những thông tin cập nhật mới nhất về yêu cầu xét tuyển, chính sách học bổng và thủ tục du học năm 2023 tại Canada.

Các bạn học sinh sẽ có cơ hội phỏng vấn và nhận tư vấn trực tiếp cùng các chuyên viên tư vấn, đại diện 14 trường đại học giàu kinh nghiệm, qua đó có chiến lược du học riêng, lên chi phí sinh hoạt tiết kiệm và chính xác trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hậu đại dịch.

Tại sự kiện, các bạn học sinh, sinh viên được tìm hiểu chi tiết các kỳ thực tập hưởng lương (co-op), qua đó mang đến cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp tại các công ty và tập đoàn lớn. Chương trình không chỉ thúc đẩy tính độc lập, trưởng thành mà còn gia tăng cơ hội việc làm cho các bạn sau khi tốt nghiệp, tiếp đến là cơ hội ổn định cuộc sống tại đất nước này.

Canada là điểm đến hàng đầu với các bạn học sinh, sinh viên có ước mơ du học.

Hiểu được tâm lý của những học sinh, sinh viên luôn bỏ ngỏ những vấn đề không rõ, đội ngũ ban tổ chức với sự tận tâm sẽ hướng dẫn bạn viết bản kế hoạch học tập thể hiện rõ hình ảnh cá nhân, ngoài ra luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình chuẩn bị nhằm chinh phục giấc mơ du học Canada.

Những thông tin trong sự kiện lần này sẽ góp phần giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh xác định được mục tiêu và lên kế hoạch du học, xây dựng sự nghiệp thành công.

14 trường đại học Canada tham dự triển lãm: Algoma University; University of Prince Edward Island; Thompson Rivers University; University of Manitoba; Kwantlen Polytechnic University; University of the Fraser Valley; Vancouver Island University; Crandall University; Ontario Tech University; University of Regina; Memorial University of Newfoundland; Brock University; Royal Roads University; Queen’s University.