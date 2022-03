Sân golf bình dân, khách đi chân trần, uống bia ở Mỹ

Từng bị chê bai "không phải golf thực thụ", đến nay Topgolf đã thu hút hơn 20 triệu khách mỗi năm, giúp người chơi được thỏa mãn niềm yêu thích mà không cần đầu tư số tiền lớn.

Golf là một trong những môn thể thao có truyền thống lâu đời nhất trên thế giới, gắn liền với đời sống của giới thượng lưu.

Theo New York Times, số người chơi golf giải trí ở Mỹ rơi vào khoảng 25 triệu người, nhưng nhóm này đang già đi và hơn 1.600 sân golf ở nước này đã phải đóng cửa vào năm 2010. Trong 14 năm liên tiếp kể từ năm 2004, số người tham gia các khóa học giảm dần.

Tuy nhiên, những năm gần đây, một làn gió mới đã thổi qua các câu lạc bộ chơi golf sôi động. Người ta gọi nó là phong trào golf kiểu mới, nơi người chơi có thể thoải mái đi chân trần, uống bia và nói chuyện rôm rả, không bị phán xét bởi trang phục mặc trên người.

Một người đàn ông uống bia khi chơi golf ở sân The Yards tại bãi biển Ponte Vedra. Ảnh: Malcolm Jackson/The New York Times.

Golf kiểu mới đã thúc đẩy số lượng người chơi tăng trong 3 năm liên tiếp, định hình lại nhân khẩu học của nhóm chơi golf giải trí trẻ tuổi, tăng số người chơi nữ lên gấp đôi và số người chơi không phải dân da trắng tăng gấp 4.

Sân golf mới đã hướng tới sửa đổi hoàn toàn kiểu sân 6 lỗ hoặc 12 lỗ nhằm giảm chi phí. Nó đã thúc đẩy một loạt trải nghiệm chỉ có bên ngoài sân golf, bao gồm các địa điểm giải trí nhộn nhịp kết hợp bãi tập lái xe, quán bar thể thao và tập hợp nhóm khách hàng có độ tuổi trung bình là 31.

Sân golf bình dân

Vào một buổi tối ở phía bắc Florida, Mike Miles, cựu golf thủ PGA Tour 59 tuổi, nhìn ra cửa sổ và chăm chú nhìn một người đàn ông trẻ đang chơi golf trên đôi chân trần.

Miles là người đã giúp chuyển đổi một sân golf thông thường đang kinh doanh thất bại sang kiểu sân golf công cộng 12 lỗ kỳ quặc có tên The Yards.

"Tôi rất vui được gặp anh ấy", Miles cười tươi nói về người đàn ông độ tuổi 20 đang bắt đầu một vòng ba lỗ, được gọi là vòng "quay bia" vì nó bắt đầu và kết thúc bên cạnh quầy bar của CLB. "Chúng ta phải làm cho việc chơi golf không quá trang trọng", ông nói thêm.

"Dù họ muốn gì, thì họ cũng đang chơi golf và điều đó thật tuyệt", Jordan Spieth (27 tuổi), người từng giành 3 chức vô địch lớn, nói.

Người chơi vui vẻ ăn uống tại một sân Topgolf tại San Jose, California. Ảnh: Kelsey McClellan/The New York Times.

Mặc dù thay đổi lớn kể trên có thể được coi là mối đe dọa đối với môn golf truyền thống cách đây 10 năm, các nhà lãnh đạo trong môn thể thao này hiện chấp nhận lối chơi thư giãn.

Joe Beditz, chủ tịch lâu năm và giám đốc điều hành của National Golf Foundation, cho biết: "Mang đến nhiều hương vị hơn cho môn golf đang đáp ứng nhu cầu mang tính phát triển. Nó phù hợp với văn hóa nổi tiếng và tốt cho trò chơi".

Ashleigh McLaughlin, cựu VĐV chơi golf đại học, là giám đốc điều hành của Youth on Course - chương trình đã trợ cấp cho hơn một triệu vòng đấu. Cô nói rằng môn golf truyền thống đang được mở rộng chứ không phải thay thế.

McLaughlin, một người da đen, cho biết: "Giống như đa số nơi trên thế giới, môn golf đã được đánh thức khi nó liên quan đến sự đa dạng và hòa nhập. Mọi người có thể chơi golf truyền thống, nhưng có nhiều cách để tận hưởng trò chơi, dù bạn đi chân trần, nghe nhạc và không mặc áo polo. Không có phán xét nào về những thứ đó trong không gian chơi golf".

Giống như tất cả cuộc "nổi dậy", cuộc cách mạng nho nhỏ trong môn này cũng có nơi khởi nguồn, đó là Bắc Virginia, nơi một công ty golf giải trí có tên Topgolf ra mắt tại Mỹ vào năm 2005.

Topgolf từng bị coi "không phải golf thực thụ" nhưng cuối cùng đã thành công với mô hình mới mẻ. Ảnh: Kelsey McClellan/The New York Times.

Kể từ đó, làn sóng chơi golf kiểu mới của công ty đã mở rộng ra 64 địa điểm, phần lớn là nằm trong hoặc gần khu vực thành thị.

Các cơ sở của Topgolf, nơi có trung bình hơn 20 triệu khách hàng mỗi năm, mang lại cảm giác như một sân chơi bowling theo phong cách những năm 1950 lấy bối cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng thế kỷ 21.

Mặc dù khu phức hợp Topgolf giống như một sân tập đánh golf thông thường, nó có ý nghĩa là một trải nghiệm xã hội.

Mục tiêu là sự cạnh tranh vui nhộn tại mỗi khoang xe lớn, nơi nhân viên phục vụ giữ khách bằng đồ ăn và thức uống.

Tiếng cười, chứ không phải sự im lặng bao trùm ở một điểm phát bóng golf thông thường, là âm thanh phổ biến.

Bí mật cho sự nổi tiếng bùng nổ của Topgolf là bầu không khí lạ đến bất ngờ đã thu hút những người không chơi golf truyền thống.

Thay đổi định kiến

Các nhà lãnh đạo trong ngành đã từng chê bai Topgolf là “không phải golf thực thụ”. Giờ đây, họ nhận ra rằng Topgolf đã tìm ra cách để tận dụng mối quan tâm tiềm ẩn đối với môn thể thao này.

Một đám đông tham gia chương trình chơi golf Crush It Junior tại trại Coto de Caza. Ảnh: Allison Zaucha/The New York Times.

"Topgolf đã giải quyết vấn đề khó khăn trong việc tham gia chơi golf và giúp mọi người dễ dàng thỏa mãn niềm yêu thích của họ với trò chơi này mà không cần đầu tư lớn", David Pillsbury, giám đốc điều hành của ClubCorp, công ty sở hữu hoặc điều hành hơn 200 CLB golf, nói.

Pillsbury và những người anh em của ông trong cộng đồng chơi golf hiện coi mọi Topgolf như một tiền đồn tuyển dụng. Lý do là các nghiên cứu trong ngành đã chỉ ra rằng một số lượng đáng kể những người chơi golf lần đầu tiên đã bắt đầu với Topgolf hoặc một trong nhiều đối thủ của nó, như Drive Shack, Big Shots và các sân mô phỏng trong nhà.

Theo National Golf Foundation, cơ sở khách hàng ngày càng tăng tại các địa điểm này là gần 13 triệu, trong đó 45% là nữ giới, ngày càng thu hút khách hàng ở các khu vực đa dạng hơn.

Năm 2022, Topgolf, công ty đã hợp nhất với Callaway với giá 2 tỷ USD , sẽ thực hiện một bước quan trọng mang tính biểu tượng khi mở cơ sở đầu tiên hợp tác với một sân golf 9 lỗ thuộc sở hữu của thành phố được thành lập ở phía tây Los Angeles.

Rob Collins đã thành công với sân golf đặc biệt của mình. Ảnh: Melissa Golden/The New York Times.

8 năm trước, Rob Collins (46 tuổi) đã đổ hết tiền tiết kiệm của mình để xây dựng một sân golf 9 lỗ có kiến ​​trúc đặc biệt ở phía đông Tennessee, nơi không ai có thể tưởng tượng là thánh địa chơi golf.

Sân golf của Collins có tên Sweetens Cove. Vị chủ nhân đã không đủ tiền để xây hội quán hay nhà tắm cho sân golf của mình. Với nhà vệ sinh di động và một nhà tắm bằng nhôm, sân đã chào đón những vị khách đầu tiên vào năm 2014.

Việc kinh doanh chậm chạp, song sức mạnh thần kỳ của mạng xã hội đã lan truyền sức hút của Sweetens Cove, nơi khuyến khích mọi người thử sức. Các trang web chơi gôn có ảnh hưởng như The Fried Egg và tài khoản Twitter nổi tiếng No Laying Up đã nói về cách tiếp cận độc đáo và tối giản của Sweetens Cove.

Kết quả, những người chơi golf trên khắp thế giới đã vui vẻ thực hiện cuộc hành hương đến sân golf ở vùng nông thôn Tennessee. Không lâu sau, Sweetens Cove được xếp hạng một trong những sân golf mới hàng đầu nước Mỹ.

"Chúng tôi đã trở thành một điểm chơi golf quốc tế mà không cần đồ ăn hay thức uống sang trọng, không cần chỗ ở hoặc hệ thống ống nước trong nhà. Được dẫn dắt bởi thế hệ trẻ, golf đang tái tập trung. Trong những ngày đen tối vào khoảng năm 2016, tôi không bao giờ đoán được điều này sẽ xảy ra", Collins hạnh phúc nói.