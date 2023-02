Sàn diễn chứa 200.000 bao cao su và loạt show độc đáo

Việc chiêm ngưỡng những sân khấu độc đáo đã trở nên quen thuộc với dàn khách mời. Tại buổi trình diễn của Thom Browne thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York, sàn runway được lấy cảm hứng từ hình ảnh máy bay rơi. Dàn người mẫu trình diễn trên nền rải cát trắng. Mô hình khắc họa hình ảnh máy bay rơi thẳng xuống sa mạc được đặt ở chính giữa. Ảnh: The New York Times.