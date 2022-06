Sân chơi dành cho người trẻ dám dấn thân ngay từ giảng đường

Trên hành trình ươm mầm tài năng trẻ khác biệt và nổi trội, Đại học Hoa Sen tạo ra nhiều sân chơi để sinh viên được thử thách, phá bỏ giới hạn và nâng cấp chính mình.

Trong xã hội đầy biến động và cạnh tranh, doanh nghiệp phải luôn chủ động và thích nghi với những biến động của thị trường. Điều này dẫn đến nhu cầu tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh táo bạo, mới lạ. Và người trẻ là một nguồn lực cần được khai thác tốt.

Do đó, việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên ngay từ ghế nhà trường sẽ góp phần đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ tài năng, cho một cộng đồng doanh nghiệp hùng mạnh.

Học cách làm chủ từ đề án sinh viên

Được rèn luyện tinh thần doanh chủ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên Đại học Hoa Sen được tham gia nhiều hoạt động, trải nghiệm để nuôi dưỡng sự chủ động, tự tin. Các bạn được làm chủ và dẫn dắt đội nhóm thực hiện các hoạt động kinh doanh, dự án, đề án từ sân chơi nhỏ cho đến quy mô chuyên nghiệp. Trong đó, cuộc thi “Nhà quản trị tài ba” là một minh chứng cụ thể.

Cuộc thi “Nhà quản trị tài ba” là minh chứng cho sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Cuộc thi “Nhà quản trị tài ba” được chính sinh viên Hoa Sen tổ chức, khởi động từ 2/6 với chủ đề “Đương đầu với thách thức”. Cuộc thi đem đến sân chơi không chỉ dành cho sinh viên mà còn mở rộng cho các bạn học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình mang mục đích kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao với doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua việc đánh giá, chọn lọc các ý tưởng và dự án thực tế do nhóm thí sinh tham gia thực hiện. Thông qua đó, các bạn trẻ được đúc kết kiến thức, kỹ năng học từ ghế nhà trường thành các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn, đồng thời hiện thực hóa những ý tưởng và nhận phản hồi từ chuyên gia.

Cuộc thi chính thức khởi động từ 2/6 và kết thúc vào cuối tháng 7. Các đội tham gia lần lượt trải qua 3 vòng thi gồm:

Vòng 1 - Tìm kiếm ý tưởng: Các nhóm nộp bài dự thi trình bày các ý tưởng, kế hoạch kinh doanh;

Vòng 2 - Bảo vệ ý tưởng: Trình bày, phản biện ý tưởng của mình với ban giám khảo;

Vòng 3 - Chung kết: Các nhóm dự thi hoàn thiện sản phẩm và trình bày trước ban giám khảo, khán giả.

Kết nối nguồn nhân lực cao với doanh nghiệp

Là một trong những cái nôi ươm mầm và phát triển tài năng, Đại học Hoa Sen không chỉ đào tạo những cử nhân giỏi mà còn mong muốn tạo ra những nhà lãnh đạo tài năng, có đầy đủ tố chất của người dẫn đầu. Nhà trường mong muốn tạo một cầu nối gắn kết với doanh nghiệp trong việc phát hiện, chắp cánh những ý tưởng độc đáo, những dự án khả thi do chính các bạn sinh viên khởi tạo.

Hoa Sen tạo cầu nối cho sinh viên và các doanh nghiệp ngay từ sớm.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, cho biết cuộc thi “Nhà quản trị tài ba” là cơ hội để sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học từ thầy cô và nhà trường, đồng thời là cơ hội thể hiện ý tưởng, dự án còn ấp ủ của mình. Các nhà tài trợ, bảo trợ sẽ phát hiện ra những quản trị tài ba và chọn lọc các dự án có tiềm năng đầu tư.

Ông Lê Minh Đức, Marketing manager Quỹ đầu tư VinaCapital, đại diện nhà tài trợ chương trình, cho biết các doanh nghiệp luôn muốn bồi dưỡng những hạt giống tiềm năng ngoài doanh nghiệp để tập hợp những ý tưởng sáng tạo, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sinh viên được định hướng đào tạo theo tinh thần doanh chủ sẽ có năng lực sáng tạo và tư duy lãnh đạo tốt, có được sự tự tin làm chủ và gây dựng thành tựu từ chính năng lực của mình.

Các cuộc thi là môi trường để sinh viên học hỏi, trau dồi.

Hiểu được điều đó, nhà trường luôn tạo điều kiện phát triển tinh thần doanh chủ trong sinh viên. Một số đề án từ các sân chơi nhỏ cho đến quy mô chuyên nghiệp đã được triển khai bởi sinh viên Hoa Sen là I-Hotelier, The Future Chef Contest, Saigon Corners, The I-Bartender Contest, State of Dessert, Hoa Sen Young Logistics Talent, TEDxHoaSenUni,...

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ như MarHub, CLB Tài chính HFA, Accounting & Auditing Club, HSU Millennium Dragon, Hoa Sen Entertainment,... đã tạo nên không gian năng động, sáng tạo để sinh viên tự tin dấn thân và theo đuổi đam mê.