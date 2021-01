Sân bay Tân Sơn Nhất lưu ý các khung giờ đông đúc nhất dịp Tết

Sản lượng khai thác trung bình trong giai đoạn cao điểm Tết Tân Sửu 2021 tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đạt 730 lượt chuyến bay mỗi ngày, phục vụ gần 93.000 hành khách.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết thời gian khai thác cao điểm nhất phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 1/2 đến 21/2, tương ứng từ 20/12-10/1 âm lịch.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng khai thác trung bình mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Tân Sửu 2021 đạt 730 lượt chuyến bay, giảm 16% so với Tết Canh Tý 2020. Số lượng hành khách khoảng 92.802 lượt đi và đến mỗi ngày, giảm 27% so với Tết năm trước.

Ngày khai thác cao điểm nhất trước Tết là 10/2 (29/12 âm lịch) có khoảng 836 lượt chuyến. Còn ngày cao điểm nhất sau Tết là 16/2 (ngày 5/1 âm lịch) có khoảng 874 lượt chuyến. Các khung giờ khai thác cao điểm tại ga đi quốc nội từ 5h đến 7h, 13h đến 16h, 19h đến 21h. Khung giờ cao điểm nhất rơi vào 6h-6h59 có 26 chuyến bay khởi hành với 16 chuyến ở sảnh A và 10 chuyến ở sảnh B.

Đường cất hạ cánh 25R hoàn thành sửa chữa, cải tạo, đưa vào khai thác từ 10/1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho biết sẽ tổ chức phân án phân luồng hành khách di chuyển trong nhà ga để giảm thiểu các điểm giao cắt có thể gây ùn tắc, thành lập đội phản ứng nhanh tại sân bay trong dịp Tết để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Các hãng hàng không được yêu cầu phối hợp sử dụng băng chuyền hành lý ký gửi, tuân thủ quy định số lượng tàu bay đỗ qua đêm tại cảng với mục tiêu tạo sự hài lòng nhất cho hành khách.