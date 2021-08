Sân bay quá khốc liệt, gia đình Afghanistan phải từ bỏ tháo chạy

Tình trạng thiếu thức ăn và nước uống, nắng nóng gay gắt, đám đông hỗn loạn tại sân bay đã buộc gia đình anh Ahmad phải từ bỏ hành trình tháo chạy của mình và quay trở về nhà.

Sau 4 ngày chờ đợi, anh Ahmad (*) đã không thể chịu đựng thêm nữa. Anh rời sân bay Kabul, quay trở lại các trạm kiểm soát của Taliban và đưa gia đình 5 người trở về nhà.

Lo lắng sự an toàn của vợ và 3 đứa con, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại, đối đầu với hiện thực tàn khốc để tìm kiếm thức ăn, nước uống và giải thoát gia đình khỏi cái nóng gay gắt, theo ABC.

Cảnh “màn trời chiếu đất” ở cả trong lẫn ngoài sân bay

Những câu chuyện tương tự như trên đã lột tả điều kiện tồi tệ tại sân bay Kabul, nơi hàng nghìn lính Mỹ và các nhà ngoại giao đang gấp rút để sơ tán hàng chục nghìn công dân Mỹ, những cộng sự Afghanistan và nhiều người nước ngoài khác.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan hơn một tuần nay, Mỹ đã sơ tán được khoảng khoảng 30.300 người. Ngoài ra, Taliban đang ngăn cản không cho người rời đi nếu Mỹ không chịu giữ nguyên hạn cuối rút đi, tức ngày 31/8.

Đám đông chờ đợi chuyến bay giải cứu ở sân bay thủ đô Kabul. Ảnh: Times of Israel.

Bên ngoài các bức tường của sân bay, đám đông hỗn loạn đang cố gắng tìm đường vào trong. Sân bay hiện đã đóng kín cửa, trừ những trường hợp được hướng dẫn cụ thể là được phép đi vào.

Theo một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong đám đông chen chúc. Các tay súng Taliban canh gác các trạm kiểm soát xung quanh sân bay đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông hoặc đánh đuổi người dân bằng roi và báng súng, trong đó có cả công dân Mỹ và các thường trú nhân hợp pháp.

Theo một báo cáo tình hình nội bộ, hơn 10.000 người Afghanistan đã vây kín các cổng. Tình hình phía ngoài vẫn rất hỗn loạn.

Bên ngoài là vậy, tình hình bên trong cũng chẳng khả quan hơn. Hàng nghìn người đã được làm thủ tục và đang chờ lên chuyến bay sơ tán buộc phải ngủ trên đường băng và trải qua nhiều ngày dưới cái nắng nóng gay gắt.

Trong khi quân đội từ Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đã phân phát thức ăn và nước uống cho họ nhưng không thể đủ với đám đông khổng lồ như vậy.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là đưa nhiều người lên máy bay càng nhanh càng tốt. Trong vòng 24 giờ qua, gần 60 chuyến bay đã khởi hành, đưa gần 8.000 người đến nơi an toàn", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với ABC vào 23/8.

Quyết định từ bỏ

Một người giấu tên thân cận với anh Ahmad đã chia sẻ với ABC rằng Ahmad quyết định không thể chờ chờ đợi để nhận sự giúp đỡ thêm một phút nào nữa.

“Ahmad, người bị đe doạ trực tiếp bởi Taliban, đã chờ đợi được sơ tán trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi đến gần với giấc mơ được an toàn và bảo vệ, anh ấy quyết định rằng sẽ an toàn hơn cho gia đình mình khi trở về nhà thay vì tiếp tục ở lại sân bay do quân đội Mỹ kiểm soát", nguồn tin cho biết.

Hàng trăm người Afghanistan chờ đợi ở sân bay Kabul để tìm cách tháo chạy khỏi đất nước. Ảnh: Independent.

Những đứa trẻ không có người lớn đi kèm mang đến một vấn đề nổi cộm khác nữa hiện nay. Những đứa trẻ này đã không may bị ly tán khỏi cha mẹ giữa đám đông hỗn loạn hoặc thậm chí cố tình trong một số trường hợp.

Đoạn video về một gia đình đưa đứa con mới chào đời của mình cho thuỷ quân lục chiến Mỹ đã được lan truyền rộng rãi hồi đầu tuần. Phát ngôn viên của thuỷ quân lúc chiến sau đó xác nhận em bé đã được chăm sóc y tế và đoàn tụ với cha mình.

Nhưng 4 đứa trẻ khác lại không may mắn như vậy. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng cha của họ đã bị giết bởi Taliban trong khi mẹ bị giẫm đạp cho đến chết bên ngoài cổng vào tuần này.

Điều đó đã biến chúng trở thành trẻ mồ côi và phải chờ đợi trong nhà ga hành khách. Theo một nguồn tin, giới chức Mỹ không thể tìm thấy người thân của những đứa trẻ này, đồng thời cũng không biết phải làm gì với chúng.

(*) Tên của người dân đã được ABC thay đổi để đảm bảo an toàn.