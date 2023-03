Sân bay phát hiện ma túy như thế nào

Mặc dù máy soi chiếu tại các sân bay hiện nay đã rất hiện đại và tiến bộ, việc phát hiện ma túy giấu trong hành lý cần đến những công nghệ khác.

Việc phát hiện ma túy trong hành lý lại sân bay cần những công nghệ đặc biệt. Ảnh: Smith Detection.

Mới đây, vụ nhóm 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines xách hơn 10 kg thuốc lắc và ma tuý trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam đã khiến dư luận xôn xao.

Rất nhiều người dùng mạng xã hội thắc mắc cách Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện vụ việc khi tiến hành nghiệp vụ kiểm tra, soi chiếu. Hiện nay, các sân bay trên thế giới có nhiều cách phát hiện ma túy giấu trong hành lý.

Cách phát hiện ma túy tại sân bay

Mục tiêu hàng đầu của nhân viên an ninh sân bay là đảm bảo an toàn. Do đó, các công nghệ sử dụng trong soi chiếu đều có tính năng cơ bản là phát hiện vũ khí hoặc các loại vật dụng nguy hiểm. Vì vậy, để phát hiện ra ma túy hay các chất cấm sẽ khó khăn hơn.

Theo luật sư Scott Welsch tại London (Anh), xét về mặt kỹ thuật thì máy soi chiếu an ninh tại sân bay sẽ không thể trực tiếp phát hiện ra ma túy.

Công việc của máy soi chiếu là giúp hiển thị rõ các loại hàng hóa và người đi qua bằng công nghệ tia X (X-ray), từ đó nhân viên soi chiếu sẽ tiến hành việc kiểm tra với các hành lý khả nghi. Họ cũng có thể yêu cầu khách hàng mở hành lý và xem trực tiếp.

Theo thông tin từ defensebridge, ngoài máy quét sóng milimet, các sân bay còn sử dụng máy dò kim loại và đầu dò dành cho nhân viên an ninh để phát hiện ma túy. Các thiết bị này được thiết kế để thu thập các dấu vết kim loại nhỏ, sau đó có thể cảnh báo các cơ quan chức năng rằng có điều gì đó không ổn về các mặt hàng được đề cập.

Một số loại thuốc an thần và thuốc giảm đau cũng có thể được phát hiện bởi các công nghệ soi chiếu ma túy. Ảnh: TheStar.

Các đầu dò cũng có thể được sử dụng để kiểm tra thêm nội dung bên trong hành lý, cho phép người điều hành xem xét chi tiết hơn mà không xâm phạm quyền riêng tư của hành khách.

Defensebridge cũng cho biết ATI (Advanced Imaging Technology) được cho là công nghệ soi chiếu an ninh mới nhất. Nó tạo ra một hình ảnh chi tiết các đối vật dụng ẩn trong hành lý và sử dụng các thuật toán phần mềm để phân tích nâng cao.

AIT được biết đến là chính xác hơn các phương pháp kiểm tra an ninh truyền thống và được trang bị tốt hơn để phát hiện các chất ma túy như cần sa, cocaine và methamphetamine (ma túy đá).

Cuối cùng, một biện pháp khác giúp phát hiện hàng cấm tại sân bay là Thiết bị phát hiện dấu vết ma túy (Narcotics Trace Detection Equipment). Thiết bị phát hiện dấu vết được sử dụng để phát hiện ma túy hoặc chất nổ trong hành lý của hành khách.

Những máy này hoạt động bằng cách giải phóng khí vào các vật chứa như vali và phát hiện sự hiện diện của các chất khớp với các chất trên thư viện của máy quét. Công nghệ này hoạt động để xác định dấu vết còn sót lại từ chất nổ, ma túy, dược phẩm và các vật liệu khác có thể đe dọa đến sự an ninh hàng không.

Nguyên lý hoạt động của máy soi chiếu

Máy soi chiếu hành lý tia X là một trong những thiết bị được sử dụng để kiểm tra an ninh tại sân bay nhằm phát hiện những vật nguy hiểm trong hành lý xách tay của hành khách chuẩn bị lên máy bay như bom, mìn, vũ khí nóng hay đồ dễ cháy nổ.

Theo thông tin từ Science Focus, công nghệ tia X phát ra từ một phía của máy được thu bởi một cặp máy dò ở phía đối diện. Hành lý được đặt trên băng chuyền, đưa vào cabin kiểm tra sẽ cắt ngang đường đi của những tia X này và hấp thụ một phần năng lượng của chúng.

Điều này nghĩa là các tia X đi qua đồ đạc sẽ truyền ít năng lượng hơn so với các tia X còn lại. Bằng cách so sánh đầu ra của hai máy dò, máy có thể tạo ra một hình ảnh hiển thị vị trí và hình dạng của các vật thể bên trong.

Hình ảnh thật so sánh với mô hình trên máy soi chiếu tia X. Ảnh: Prunderground.

Các vật thể bên trong sau đó được phân biệt bằng màu sắc. Cụ thể: Màu cam là các đồ làm bằng chất hữu cơ như nhựa, giấy hay các loại thực phẩm, trong khi màu xanh lam hoặc xanh lục được sử dụng cho kim loại và thủy tinh như kìm, kéo, bình nước…

Màu xanh lá cây hay đen là những đồ cần lưu ý và sẽ được kiểm tra kỹ hơn, nhất là hình dạng của của đồ vật mang màu sắc này có giống các vũ khí hay những vật nguy hiểm khác. Vật liệu càng đậm đặc thì màu càng đậm.

Các loại chất nổ, gây cháy, vũ khí, súng; chất hóa học như bình xịt hơi cay, acid; vật có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn; dụng cụ lao động có khả năng gây sát thương… Đều bị cấm mang lên máy bay.

Cần lưu ý, các vật dụng hàng ngày đơn giản như dao gọt hoa quả, dao lam, dao rọc giấy, kéo, các loại đồ chơi mô phỏng các loại vũ khí,... cũng bị cấm mang theo người, hành lý lên khoang khách.