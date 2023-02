Sân bay Mỹ mất điện, máy bay quay lại nơi xuất phát sau hơn 16 giờ

Chuyến bay xuyên Thái Bình Dương từ Auckland (New Zealand) đến New York (Mỹ) phải trở lại nơi xuất phát sau hơn 16 giờ vì sân bay John F. Kennedy gặp sự cố mất điện.

Máy bay thuộc biên chế của hãng hàng không Air New Zealand. Ảnh: Air New Zealand.

Sự cố mất điện tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York (Mỹ) đã gây xáo trộn tới 135 chuyến bay, ảnh hưởng kế hoạch đi lại của hành khách, buộc nhiều chuyến bay phải hủy bỏ hoặc chuyển hướng sang các sân bay khác.

Hành khách được khuyến cáo nên liên hệ với các hãng hàng không để cập nhật thông tin về tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay. Các nhà điều hành sân bay John F. Kennedy cho biết nguyên nhân gây sự cố mất điện là do bảng điện bị trục trặc và gây cháy. Đám cháy không lớn và đã nhanh chóng được dập tắt.

Đáng chú ý, chuyến bay của hãng hàng không Air New Zealand đã đi được 2/3 quãng đường qua Thái Bình Dương thì phải quay đầu và quay trở về Auckland. Chiếc Boeing 787 số hiệu ANZ2 của Air New Zealand đã trở lại Auckland sau hơn 16 giờ rời sân bay.

Cụ thể, trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 ghi lại tổng thời gian bay là 16 giờ 25 phút trong hành trình dài gần 14.000 km qua Thái Bình Dương. Các hành khách đã bức xúc khi thông báo về việc chuyển hướng không được phi hành đoàn đưa ra cho đến khi chuyến bay quay trở lại gần New Zealand.

Hành trình quay lại giữa Thái Bình Dương của chuyến bay ANZ2. Ảnh: Flightradar24.

“Do chập điện ở nhà ga 1 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, chuyến bay ANZ2 Auckland đến New York buộc phải chuyển hướng quay trở lại Auckland”, hãng bay Air New Zealand cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cam kết hỗ trợ hành khách đặt lại dịch vụ mới.

Một chuyến bay khác của Korean Air Lines đi đến New York từ sân bay quốc tế Incheon, Seoul cũng phải quay lại nơi xuất phát do sự cố mất điện của sân bay quốc tế John F. Kennedy.

Nhà ga 1 của sân bay John F. Kennedy dự kiến bắt đầu hoạt động hạn chế từ hôm 18/2, theo một tuyên bố từ Cảng vụ New York và New Jersey - đơn vị điều hành các sân bay lớn của New York.

“Tùy thuộc vào việc hoàn thành sửa chữa, chúng tôi dự đoán sẽ bắt đầu các hoạt động hạn chế tại nhà ga 1 vào hôm 18/2. Khách du lịch nên tiếp tục trao đổi với các hãng hàng không về tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay”, tuyên bố nêu rõ.