Sân bay La Guardia ở New York dừng toàn bộ chuyến bay

Sân bay La Guardia ở thành phố New York (Mỹ) đã hoãn toàn bộ các chuyến bay vì tầm nhìn thấp do khói cháy rừng từ Canada.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Southwest tới sân bay LaGuardia hôm 7/6. Các chuyến bay đã bị đình chỉ do chất lượng không khí kém hôm 8/6. Ảnh: AP.

Giới chức trách tại New York ngày 8/6 đã dừng các chuyến bay từ phía đông bắc, Ohio và Trung Đại Tây Dương đến sân bay LaGuardia, theo Guardian.

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết khói cháy rừng từ Canada đã làm giảm tầm nhìn và gây ảnh hưởng tới các chuyến bay ở Mỹ.

Cơ quan này nói rằng có thể sẽ cần thực hiện các bước tiếp theo để giải quyết tình trạng giao thông vào thành phố New York, Washington, Philadelphia và Charlotte (Bắc Carolina).

Hàng triệu người trên khắp Bắc Mỹ thức dậy với bầu trời màu cam và không khí đầy khói hôm 8/6 khi các cảnh báo về chất lượng không khí tiếp diễn trên khắp nước Mỹ và Canada.

Mọi người được khuyến khích đeo khẩu trang để bảo vệ phổi khỏi hít phải quá nhiều không khí ô nhiễm.

Thống đốc New York Kathy Hochul đã tweet rằng từ ngày 8/6, một triệu khẩu trang N95 sẽ được cung cấp tại các cơ sở của tiểu bang.

Bà cũng khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

“Cách tốt nhất để giữ an toàn lúc này là ở trong nhà. Chúng tôi khuyến cáo cư dân nên hủy hoặc hoãn các hoạt động ngoài trời cho tới khi điều kiện không khí tốt hơn. Nếu phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang chất lượng cao để giảm thiểu phơi nhiễm”, bà Hochul viết trên Twitter.

Cuộc khủng hoảng khói bụi tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ đang diễn ra trong hai ngày liên tiếp, sau khi khói từ các đám cháy rừng đầu mùa lớn bất thường ở Canada kéo về phía nam, qua hơn một chục bang của Mỹ từ cuối ngày 6/6 đến ngày 7/6, khiến hơn 50 triệu người đang nằm trong trong tình trạng cảnh báo về chất lượng không khí.

Thông tin từ Website IQAir cho thấy New York là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới vào tối 6/6. Mức độ ô nhiễm ở New York được nhận định là ở mức "có hại cho sức khỏe" và cao hơn so với mức ô nhiễm ở thủ đô Delhi của Ấn Độ và Baghdad của Iraq vào lúc 1h25 sáng giờ New York, Bloomberg dẫn số liệu từ IQAir.

Thảm họa khiến hơn 24.000 người Canada phải sơ tán Chính quyền tỉnh bang Alberta, Canada ngày 6/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi nơi này ghi nhận hơn 100 vụ cháy rừng, thiêu rụi 120.000 ha và khiến hơn 24.000 người sơ tán.