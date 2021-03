Samuel L. Jackson và Chris Rock góp mặt trong ngoại truyện ‘Saw’

Hai ngôi sao da màu sẽ vào vai các thám tử điều tra một vụ giết người hàng loạt trong “Spiral: From the Book of Saw”.

IndieWire đưa tin thương hiệu kinh dị Saw sắp trở lại màn ảnh với phần ngoại truyện mang nhan đề Spiral: From the Book of Saw. Phim do Darren Lynn Bousman (đạo diễn của các phần Saw II, III và IV) thực hiện từ kịch bản của Josh Stolberg và Peter Goldfinger (Jigsaw). Đảm nhận vai chính trong phim là Samuel L. Jackson và Chris Rock.

Spiral: From the Book of Saw kết hợp những cái bẫy giết người trứ danh của loạt Saw với cốt truyện mang màu sắc Se7en của David Fincher. Ảnh: Lionsgate.

Spiral: From the Book of Saw tiếp cận câu chuyện những tên giết người hàng loạt theo hướng hoàn toàn mới so với các phần Saw trước đây. Thay vì gieo rắc nỗi kinh hoàng nằm trong những cỗ máy giết người tinh vi, phim xoáy sâu vào yếu tố điều tra, phá án với trung tâm là thám tử Zeke Banks (Chris Rock).

Đoạn tóm tắt nội dung Spiral được Lionsgate công bố có đoạn: “Một tên tội phạm nguy hiểm đã thực thi thứ công lý méo mó của hắn trong Spiral - chương kinh hoàng mới của Saw. Để ngăn chặn gã, tay thám tử cộc cằn Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) phải hợp tác với cha mình - một nhân viên cảnh sát kỳ cựu (Samuel L. Jackson) - và cộng sự trẻ Schenk (Max Minghella).

Cuộc điều tra đẩy bộ ba tới chỗ đối mặt với quá khứ đen tối của thành phố. Càng lún sâu vào vụ án, Banks càng hoài nghi vai trò của bản thân trong kế hoạch bệnh hoạn của kẻ giết người”.

Loạt phim Saw khởi động năm 2004 bởi đạo diễn James Wan. Phần phim đầu tiên gây tiếng vang tại Liên hoan phim Sundance trước khi trở thành hiện tượng phòng vé. Saw thu về 103 triệu USD từ kinh phí đầu tư vỏn vẹn 1 triệu USD .

Trong sáu năm sau đó, Saw đều đặn phát hành phần mới mỗi năm. Từ 2010, thương hiệu có khoảng nghỉ kéo dài 7 năm trước khi trở lại với Jigsaw (2017). Loạt Saw là "con gà đẻ trứng vàng" của Lionsgate suốt 17 năm qua, với doanh thu trung bình dao động ở mức 100 triệu USD .

Vì ảnh hưởng của Covid-19, Lionsgate đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch ra mắt Spiral: From the Book of Saw. Hiện, phim được ấn định lịch phát hành 14/5.