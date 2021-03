Samsung tung teaser gây tò mò về loạt TV sắp trình làng

Mới đây, Samsung tung teaser giới thiệu sự kiện “Unbox & Discover 2021” diễn ra tối 2/3 (giờ VN), và thể hiện tham vọng tái thiết lập vai trò của TV trong năm nay.

Giữa tháng 2, Samsung công bố đoạn teaser cho sự kiện “Unbox & Discover 2021” cùng tuyên bố “tái thiết lập vai trò của TV” từ những đổi mới trong cả công nghệ hình ảnh, âm thanh và cải thiện chất lượng sống của người dùng thông qua các thế hệ TV sẽ ra mắt ngày 2/3.

Không tiết lộ nhiều chi tiết về loạt TV sắp giới thiệu, phần lớn thời lượng teaser là hình ảnh những chiếc hộp khổng lồ hạ cánh nhiều thành phố trên thế giới. Phần giai điệu dồn dập, gay cấn đầu teaser nhanh chóng thay đổi khi những chiếc hộp nở nụ cười. Trước những biểu cảm đáng yêu, mọi người vẫy tay và cùng selfie với các thiết bị này.

Phần lớn thời lượng teaser là hình ảnh những chiếc hộp khổng lồ hạ cánh nhiều thành phố trên thế giới.

Trước nay, Samsung luôn tung teaser thú vị để “nhá hàng” về những sản phẩm mới. Tuy nhiên, đây có thể là một trong những clip gây tò mò nhất về loạt TV sắp trình làng. Là một trong những “ông lớn” tiên phong công nghệ mới trên các thiết bị nghe nhìn, có nhiều hơn một lý do để người dùng nói chung và giới công nghệ nói riêng mong chờ ở sự kiện ra mắt lần này của hãng.

Trong hành trình 15 năm sáng tạo và phát triển không ngừng, Samsung là một trong những cái tên dẫn đầu đường đua thiết bị nghe nhìn cả về công nghệ lẫn thiết kế. Năm 2015, gã khổng lồ trình làng thế hệ TV QLED đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới của hãng cũng như lịch sử phát triển ngành TV.

Khi các hãng vẫn dè dặt triển khai công nghệ 8K, Samsung tiên phong trình làng và thương mại hóa thành công TV QLED 8K lớn nhất thế giới.

Hai năm sau, Samsung nghiên cứu và ứng dụng thành công chất liệu kim loại vào lõi và lớp vỏ của các chấm lượng tử. Nhờ đó, TV QLED 2017 có dải màu sắc chính xác 100%, mức hiển thị cao nhất, đồng thời là tiêu chuẩn điện ảnh của các nhà làm phim Hollywood. Các thế hệ TV QLED của Samsung cũng liên tục được nâng cấp độ phân giải, chất lượng hình ảnh và màu sắc trên các thế hệ QLED tiếp theo, nhằm bảo vệ tối đa cho đôi mắt.

Khi đường đua 8K vẫn khá mới lạ, năm 2019, Samsung trình làng chiếc TV QLED 8K lớn nhất thế giới - đến 98 inch. Màn trình diễn ấn tượng tại triển lãm CES 2019 không chỉ là cột mốc quan trọng của Samsung mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường TV 8K. Sau Samsung, nhiều hãng bắt đầu sản xuất TV 8K. Nhiều kênh cũng bắt đầu tạo ra các nội dung 8K để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Từ dòng Bordeaux LCD 2006 đến QLED 8K 2020, đường viền màn hình của TV Samsung giảm đến 51,7 mm (từ 54 mm xuống 2,3 mm).

Chip xử lý Quantum Processor 8K ứng dụng công nghệ AI Upscaling hỗ trợ nâng cấp video SD, Full HD, 4K đạt chất lượng gần 8K nhất. Nhờ đó, từng điểm ảnh được phục hồi kết cấu và giảm nhiễu, tái hiện hình ảnh tổng thể sắc nét hơn. Những công nghệ mới này khiến hình ảnh và âm thanh trong những tác phẩm điện ảnh bom tấn trở nên sinh động và chân thật hơn.

Năm nay, Samsung giới thiệu công nghệ màn hình mới Neo QLED cho các dòng TV 8K (QN900A) và 4K (QN90A, QN85A).

Bên cạnh dòng QLED chủ lực, dòng Lifestyle TV (gồm The Frame, The Sero, The Serif, The Terrace, The Premiere) cũng là một trong những thành tựu lớn của Samsung, vượt khỏi giới hạn là thiết bị nghe nhìn thông thường, trở thành phụ kiện trang trí nội thất cao cấp nâng tầm không gian sống. Không chỉ sở hữu công nghệ màn hình tiên tiến, dòng Lifestyle còn nổi bật với thiết kế tối giản và tinh tế.

Samsung sẽ cải tiến dòng Lifestyle TV 2021 với kiểu dáng và thiết kế mới nhằm phản ánh sở thích và thị hiếu mới nhất của người tiêu dùng.

Mỗi dòng TV Lifestyle tượng trưng cho lối sống, chân dung người dùng khác nhau với cá tính và nhu cầu riêng biệt. Trong khi đó, dòng TV QLED và UHD gây ấn tượng trong mảng TV đại chúng. Có thể thấy, Samsung biết cách đáp ứng nhu cầu đặc thù của người dùng.

Tại CES 2021, Samsung cũng ra mắt dòng TV Micro LED mới với kích thước 99 inch và 110 inch, là “đàn em” của TV Micro LED The Wall từng được ra mắt tại CES 2018 với kích thước 146 inch và giá bán hơn 9 tỷ đồng vào thời điểm ra mắt. Hiện chưa có nhiều thông tin về dòng sản phẩm Micro LED 2021. Vì vậy, sự kiện “Unbox & Discover” có thể là nơi Samsung cung cấp thêm thông tin về chiếc TV này.

Công nghệ đèn Micro LED được thiết kế riêng cho các thế hệ TV kích thước 99 inch và 110 inch của Samsung.

Mỗi sự kiện Samsung trình làng các thế hệ TV cùng công nghệ hiển thị mới đều tạo được điểm nhấn, sự khác biệt với thị trường. Các sản phẩm nghe nhìn của hãng từng bước thay đổi cách người dùng giải trí, thưởng thức nghệ thuật, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Đoạn teaser chưa đầy một phút khiến người xem tò mò và chờ đợi những thế hệ TV sở hữu công nghệ hiện thị mới của Samsung chuẩn bị trình làng. Sự kiện “Unbox & Discover 2021” sẽ diễn ra vào ngày 2/3, được livestream trên Zingnews từ 22h cùng ngày.