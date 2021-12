Samsung thắng Best Choice Award 2021 hạng mục TV

Với 40,3% người dùng bình chọn, Samsung The Frame 2021 là mẫu TV được độc giả yêu thích nhất tại Best Choice Award 2021.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, TV trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ người dùng làm việc, học tập, giải trí trong giai đoạn giãn cách kéo dài. The Frame 2021 được người dùng yêu thích nhờ tính ứng dụng cao trong không gian của gia chủ.

Sony Bravia X90J là sản phẩm thuộc dòng tầm trung với chất lượng hiển thị tốt. Bên cạnh đó, LG G1 OLED evo với tính năng toàn diện nhất và TCL QLED Q726 với nhiều công nghệ mới, giá cả phải chăng cũng được đánh giá cao.

Sau nhiều ngày bình chọn tại Best Choice Award 2021, chiến thắng tại hạng mục TV đã gọi tên Samsung The Frame 2021 với 40,3% người dùng bình chọn. Ở hai vị trí tiếp theo là Sony Bravia X90J (32,3%) và LG G1 OLED Evo (24,3%). Có tỉ lệ khá sát sao nhưng kết quả dẫn đầu của model đến từ Samsung là hoàn toàn xứng đáng.

Là thế hệ tiếp theo của dòng TV khung tranh nổi tiếng của thương hiệu Hàn Quốc, The Frame 2021 có nhiều cải tiến về thiết kế và tính năng, giúp thiết bị phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Series The Frame được Samsung phân phối tại Việt Nam có đa dạng tùy chọn kích thước 32-75 inch trên độ phân giải 4K và công nghệ hiển thị QLED.

Điểm nổi bật nhất của The Frame 2021 là khả năng tùy biến linh hoạt các lựa chọn khung viền. Samsung cung cấp các khung viền có màu sắc, chất liệu khác nhau cho mẫu TV này. Nhờ đó, thiết bị dễ dàng trở nên hòa hợp với không gian nội thất của bất kỳ căn nhà nào.

Không chỉ đa dạng về khung viền thay thế, The Frame 2021 còn có nhiều lựa chọn bài trí. Người dùng có thể treo TV lên tường bằng giá Slim Fit Wall-Mount với khe hở rất nhỏ, tăng sự liền mạch trong không gian. Bên cạnh đó, các tùy chọn chân đế theo kiểu dáng, kích thước, độ cao cũng được cung cấp cho model này.

Với giải pháp One Connection, toàn bộ các dây kết nối, bộ xử lý tín hiệu được đặt ở phần hộp phía dưới. Điều này giúp sản phẩm trở nên tinh tế hơn khi bài trí. Ngoài ra, mẫu The Frame 2021 nhận được cải tiến lớn về bề dày. Sản phẩm đã mỏng hơn nhiều so với thế hệ trước.

Với một chiếc TV thông thường khi không sử dụng, một mảng đen lớn sẽ xuất hiện. Samsung giải quyết vấn đề này bằng nhiều chế độ hiển thị khác nhau khi The Frame tắt.

Ambient Mode là tính năng từng có mặt ở những thế hệ trước. Người dùng có thể giúp The Frame trở nên hòa nhập với bức tường phía sau bằng lựa chọn này. Ngoài ra, chế độ Ambient Mode được bổ sung các tùy chọn hiển thị thêm tình hình thời tiết hoặc ngày giờ.

Đồng thời, Art Mode với hơn 1.400 tác phẩm nghệ thuật là lý do model được ví như chiếc TV khung tranh. Với tùy chọn này, khi không sử dụng, TV sẽ hoạt động như một bức tranh số. Nó tự ghi nhận ánh sáng, màu sắc của môi trường để điều chỉnh thông số sao cho bức tranh hiển thị chân thực nhất.

Với những phiên bản The Frame kích thước lớn hơn, người dùng có thể sử dụng đồng thời Art Mode cùng Ambient Mode. Giờ đây, chiếc TV như đang hiển thị nhiều khung tranh nghệ thuật trên chính bức tường trong phòng khách gia chủ.

Bên cạnh đó, Samsung trang bị cho The Frame 2021 nhiều cảm biến nhận diện chủ thể. Khung tranh sẽ chỉ hiển thị khi phát hiện có người xung quanh. Tính năng này giúp tiết kiệm điện năng và tăng độ bền cho thiết bị.

Với công nghệ chấm lượng tử trên tấm nền VA, The Frame 2021 có độ sáng cao và màu sắc rực rỡ. Sản phẩm hỗ trợ hiển thị 10 bit, một tỉ màu, nhờ vậy việc theo dõi các nội dung HDR sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời, bộ vi xử lý Quantum 4K hỗ trợ nâng cấp nội dung độ phân giải thấp lên mức Ultra HD, bổ sung khung hình giúp chuyển động mượt mà hơn.

Chiếc TV của Samsung cũng hỗ trợ tốt trải nghiệm chơi game khi được trang bị màn hình tần số quét 120 Hz và công nghệ tự đồng bộ khung hình với PlayStation, tương tự tính năng G-Sync hay Free Sync trên máy tính.

Tính năng Multi View được Samsung trang bị trên The Frame 2021 giúp thiết bị hiển thị đồng thời nhiều nguồn phát. Người dùng có thể tận dụng Multi View để xem hai trận bóng đá cùng lúc hoặc làm việc đa nhiệm hiệu quả hơn trên TV.