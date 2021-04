Samsung tạo không gian sống thông minh với loạt sản phẩm mới

Với thế hệ The Frame 2021, chiếc TV giờ đây có cơ hội biến thành một tác phẩm nghệ thuật, giúp người dùng có thêm nhiều màu sắc mới trong ngôi nhà. Sản phẩm cho phép người dùng tùy biến tốt hơn, với phần khung đổi màu có thể gắn rời. Samsung cũng cung cấp 2 kiểu chân đế cùng tùy chọn gắn tường cho The Frame. Ngoài ra, hãng còn cung cấp phần nền trang trí gắn xung quanh TV. Độ dày của The Frame mới cũng giảm xuống chỉ còn 24,9 mm.