Samsung tạo không gian sống khác biệt nhờ hàng loạt sản phẩm mới

Trong sự kiện Unbox & Discover 2021, hãng công nghệ Hàn Quốc đã cho ra mắt nhiều sản phẩm TV, màn hình cũng như thiết bị giải trí mới.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm Unbox & Discover 2021 diễn ra tối ngày 2/3, Samsung - hãng công nghệ đến từ Hàn Quốc - đã trình làng loạt TV, màn hình mới cùng nhiều thiết bị giải trí nổi bật khác. Tương tự các sự kiện trước đó, Unbox & Discover 2021 được Samsung tổ chức trực tuyến do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mở đầu sự kiện là lời giới thiệu của ông JH Han, Chủ tịch mảng Kinh doanh Hiển thị hình ảnh tại Samsung.

"Trong đại dịch, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi chúng ta làm việc, dành thời gian cho gia đình. Lượng TV bán ra trong năm 2020 của chúng tôi đã tăng vọt", ông James Fishler, Phó chủ tịch mảng giải trí gia đình của Samsung chia sẻ.

Nâng cấp hệ sinh thái không gian sống

Từ lâu, TV luôn được xem như một thiết bị giải trí đơn thuần, là nơi gia đình bạn có cơ hội quây quần để xem phim hoặc các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, thiết bị này đang dần khẳng định được vị trí quan trọng khi trở thành trung tâm trong không gian sống của người dùng.

Thông qua dòng sản phẩm Lifestyle TV, đặc biệt là thế hệ The Frame 2021, chiếc TV giờ đây có cơ hội biến thành một tác phẩm nghệ thuật, giúp người dùng có thêm nhiều màu sắc mới trong ngôi nhà.

The Frame sở hữu bộ sưu tập lên đến 1.400 tác phẩm nghệ thuật giúp người dùng lựa chọn tùy thích.

Nhờ ứng dụng Art Store, dòng TV The Frame sở hữu bộ sưu tập lên đến 1.400 tác phẩm nghệ thuật với nhiều trường phái nghệ thuật khác nhau. Dung lượng bộ nhớ chứa ảnh của The Frame được nâng cấp từ 500 MB lên 6 GB. Người dùng có thể điều chỉnh nội dung màn hình chờ tùy thích hoặc nghe theo đề xuất từ công nghệ tự động quản lý của The Frame.

Ngoài kệ trang trí My Shelf, dòng TV The Frame còn cung cấp cho người dùng phần khung gắn rời với màu sắc phong phú, kèm theo đó là 2 kiểu chân đế tùy chọn gắn tường. Độ dày của The Frame cũng giảm xuống chỉ còn 24,9 mm.

Với dòng sản phẩm Sero, Samsung giúp người dùng chuyển nội dung từ smartphone lên TV một cách dễ dàng hơn. Chỉ cần chạm nhẹ smartphone lên TV, nội dung trên điện thoại sẽ được trình chiếu ngay tức khắc. Sero là dòng TV đầu tiên trên thế giới hỗ trợ người dùng thưởng thức nội dung theo hướng xoay dọc hoặc ngang tùy ý. Ngoài ra, Samsung còn bổ sung khả năng tương thích với Apple AirPlay 2, ứng dụng TikTok trên Sero TV.

Samsung đưa ra nhiều nâng cấp quan trọng trên các sản phẩm TV cao cấp trong năm 2021.

Với những ai mong muốn trải nghiệm cảm giác xem phim trong rạp ngay tại nhà, máy chiếu The Premiere của Samsung nay hỗ trợ kích thước chiếu tối đa 130 inch. Đây là dòng máy chiếu 3 tia laser với độ phân giải 4K, thiết kế nhỏ gọn và tích hợp âm thanh mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Samsung còn giới thiệu nhiều nâng cấp mới trên dòng TV ngoài trời The Terrace hay ra mắt loa Q-Series với công nghệ Q-Symphony.

Ra mắt nhiều mẫu màn hình cao cấp

Năm nay, Samsung cung cấp cho nhiều dùng nhiều lựa chọn màn hình cao cấp, điển hình như màn hình chơi game Odyssey G9 hay dòng Smart Monitor, màn hình không cần máy tính.

“Hình ảnh sắc nét giúp tôi tìm đồ nhanh hơn. Samsung Odyssey G9 có đủ mọi tính năng mà tôi cần”, Faker, game thủ nổi tiếng tại Hàn Quốc, chia sẻ.

Odyssey G9 là thế hệ màn hình chơi game cao cấp được nhiều game thủ chuyên nghiệp lựa chọn.

Odyssey G9 được trang bị công nghệ Quantum MiniLED cùng độ cong màn hình 1000R, giúp game thủ tối ưu hóa trải nghiệm trong bất cứ trò chơi nào.

Đối với Smart Monitor, dòng sản phẩm này được tương thích với Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX và AirPlay 2, giúp người dùng làm việc mọi lúc, mọi nơi mà không cần kết nối máy tính. Smart Monitor còn hỗ trợ công nghệ Tap View, chỉ cần chạm smartphone vào màn hình, nội dung trên điện thoại sẽ được kết nối và chuyển lên nhanh chóng. Người dùng có thể sử dụng Smart Monitor cho nhiều mục đích khác nhau, từ làm việc cho đến tác vụ giải trí.

Micro LED và Neo QLED là tâm điểm sự kiện

Tâm điểm trong sự kiện Unbox & Discover 2021 chính là dòng TV Samsung Micro LED và Neo QLED.

Năm 2018, Samsung lần đầu tiên giới thiệu công nghệ Micro LED trên sản phẩm The Wall. 3 năm sau, Samsung quyết định tích hợp Micro LED trên một chiếc TV truyền thống. Dòng sản phẩm Micro LED dự kiến được bán theo các phiên bản kích thước 99 inch và 110 inch. Ngoài ra, Samsung cũng lên kế hoạch cho ra mắt 2 phiên bản 76 inch và 88 inch trong thời gian sắp tới.

Samsung Neo QLED và Samsung QLED có thể biến thành trợ thủ đắc lực cho các game thủ. Trong khi Micro LED đem lại chất lượng hình ảnh và kích thước vượt trội.

Dòng Micro LED có thể phân tách thành 4 màn hình riêng nhờ tính năng 4Vue (Quad View). Người dùng giờ đây có thể xem đồng thời 4 nội dung khác nhau trên cùng một màn hình mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh.

Bên cạnh đó, Samsung còn phát triển thế hệ TV Neo QLED với mong muốn cung cấp trải nghiệm cao cấp tới người dùng. Samsung Neo QLED sử dụng bộ xử lý Neo Quantum cũng như hệ thống đèn Quantum Mini LED mới nhỏ hơn 40 lần so với đèn LED thông thường. Qua đó giúp chiếc TV kiểm soát ánh sáng, chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Trong tác vụ chơi game, Samsung Neo QLED cung cấp tính năng Game Bar, hỗ trợ người chơi theo dõi các thông tin quan trọng trong màn chơi. Game Bar còn giúp người dùng truy cập vào tính năng Super Ultrawide Gameview, cho phép người dùng chơi game với tỷ lệ khung hình cực rộng.

Hai dòng sản phẩm Samsung Neo QLED và Samsung QLED đều cung cấp tính năng hỗ trợ tác vụ chơi game tối đa, cho phép game thủ chơi ở định dạng 4K, tốc độ 120 khung hình/giây với thời gian phản hồi ở mức 5,8 ms. Ngoài ra, hãng công nghệ đến từ Hàn Quốc tự hào khi bắt tay với Xbox và là đối tác cho dòng sản phẩm Xbox Series X tại Mỹ cũng như Canada.

Trên các dòng TV QLED 2021, Samsung còn tích hợp nền tảng theo dõi sức khỏe Samsung Health hay ứng dụng Smart Trainer để có thể đồng bộ với thiết bị di động và thiết bị đeo.